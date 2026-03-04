고창에 온 법륜스님 “상대가 욕할때 웃으면 부처죠"

‘군민 행복 고창포럼’서 “손 한번 잡아드릴게요”… 따뜻한 한마디에 625석 관객 감동의 물결

3일 오후 고창문화의전당에서 열린 ‘군민 행복 고창포럼’에서 법륜 스님이 강연을 하고 있다. /박현표 기자

고창군이 지난 3일 오후 고창문화의전당에서 법륜 스님을 초청해 ‘군민 행복 고창포럼’을 성황리에 개최했다.

새봄의 시작과 함께 마련된 이번 포럼은 군민들의 지친 마음을 어루만지고 삶의 방향을 함께 모색하기 위해 기획됐다. 스님의 대표 강연 형식인 ‘즉문즉설’로 진행된 이날 행사는 질문과 답이 오가는 진솔한 대화 속에서 깊은 공감과 울림을 전했다.

이날 행사에서는 가족 간 갈등, 진로에 대한 고민, 미래에 대한 불안, 일상 속 스트레스와 상처 등 다양한 삶의 이야기가 이어졌다. 객석에서 조심스레 손을 든 한 군민은 “몸이 몹시 아픈 상태인데 스님의 손을 한번 잡으면 나을 것 같다”는 간절한 바람을 전했다. 이에 법륜스님은 잠시 미소를 지으며 “강의가 끝나고 나가면서 그렇게 합시다”라고 답해 장내를 숙연하게 했다. 그 짧은 한마디에는 상대의 마음을 외면하지 않는 배려와 자비가 담겨 있었고, 객석에서는 잔잔한 감동이 번져갔다.

법륜스님은 질문자들의 이야기를 끝까지 경청한 뒤, 특유의 담백하면서도 통찰력 있는 언어로 답을 건넸다. “상대가 욕을 할 때 웃을 수 있으면 부처다”라는 스님의 말에 객석 곳곳에서는 고개를 끄덕이는 모습이 이어졌다. 누군가는 스스로를 돌아보며 눈시울을 붉혔고, 또 누군가는 잔잔한 미소로 화답했다. 때로는 재치 있는 비유와 유머가 더해지며 웃음과 박수가 터져 나왔고, 강연장은 따뜻한 온기로 가득 찼다.

3일 오후 고창문화의전당에서 열린 ‘군민 행복 고창포럼’에서 강연자로 나선 법륜 스님과 심덕섭 고창군수가 관객들과 함께 기념촬영을 하고 있다. /박현표 기자

이날 625석 규모의 객석은 청년부터 어르신까지 다양한 세대의 군민들이 자리를 채웠다. 강연 내내 조용한 경청과 진심 어린 박수가 이어졌으며, 종료 후에도 많은 군민들이 쉽게 자리를 떠나지 못한 채 서로의 마음을 나누는 모습이 이어졌다. 강연장은 단순한 강의 공간을 넘어 서로를 위로하는 공동체의 장이 됐다.

심덕섭 고창군수는 “법륜스님의 즉문즉설은 군민 한 사람 한 사람의 마음을 보듬는 시간이었다”며 “앞으로도 군민의 삶에 실질적인 힘이 되는 공감형 강연과 참여형 프로그램을 확대해 군민의 행복을 높여가겠다”고 밝혔다.

한편 고창군 인재양성과는 군민의 정서적 안정과 삶의 질 향상을 위한 문화·인문 프로그램을 지속적으로 추진하며, 소통과 공감이 살아 숨 쉬는 지역사회를 만들어가고 있다.

고창=박현표 기자

