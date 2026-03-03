완주 수소에너지고, 신입생 전원 장학금 화제

입학생 전원에 50만원씩…지·산·학·마을이 함께한 뜻깊은 출발

3일 열린 완주 수소에너지고 입학식에서 전체 신입생이 장학증서를 받고 기념촬영을 하고 있다. 수소에너지고등학교

완주 수소에너지고등학교(교장 송현진)가 2026학년도 입학식에서 신입생 전원에게 1인당 50만 원의 입학 장학금을 지급해 화제다.

학교는 3일 오전 10시 본교 시청각실에서 입학식 및 장학금 수여식을 열고, 학생과 학부모, 지역 주요 인사 등 200여 명이 참석한 가운데 신입생들의 새로운 출발을 축하했다. 이날 입학식에서는 특히 성적이나 가정 형편과 관계없이 70여명 신입생 모두에게 똑같이 장학금을 지급한 점이 눈길을 끌었다. “학생 한 명 한 명이 곧 지역의 미래”라는 공동체적 가치를 상징적으로 보여줬다.

이날 입학식에는 유희태 완주군수와 유의식 완주군의회 의장을 비롯해 도·군의원, 지역 산업계 관계자들이 대거 참석했다. 장학금은 지자체와 의회, 기업, 지역사회가 함께 조성한 장학기금을 기반으로 마련됐다. 지·산·학·마을이 협력한 대표적인 교육 거버넌스 사례로, 지역 산업과 연계한 미래 인재 양성 기반을 공고히 했다는 평가를 받고 있다.

송현진 교장은 “입학과 동시에 지역이 학생들을 공식적으로 환영하고 응원한다는 의미를 담았다”며 “학생들이 경제적 부담 없이 학업과 진로 탐색에 전념해 수소 산업을 이끌 인재로 성장할 수 있도록 지원을 이어가겠다”고 밝혔다.

한편, 수소에너지고는 새만금 일대 수소 및 미래 전략 산업 투자 확대 흐름에 발맞춰 교육과정을 강화하고, 지역 정주형 기술 인재 양성에 박차를 가할 계획이다. 입학과 동시에 장학금을 받는 파격 행보가 ‘수소 도시 완주’의 인재 양성 모델로 자리 잡을지 관심이 쏠린다.

