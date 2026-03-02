[제107회 전국동계체육대회] 전북선수단, 27년 연속 4위 달성

총 54개 메달(금13개, 은24개, 동17개) 획득 ‘효자종목’ 바이애슬론에서 24개 메달

제107회 전국동계체육대회 바이애슬론 집단출발 종목에 출전한 선수들이 힘겹게 언덕을 오르고 있다. 전북자치도체육회 제공

강원자치도 일원에서 열린 제107회 전국동계체육대회가 막을 내렸다.

전북자치도 선수단은 총 54개의 메달(금 13개, 은 24개, 동 17개)을 획득하며 목표했던 27년 연속 종합 4위를 달성했다.

전북자치도 동계스포츠 효자종목인 바이애슬론에서만 24개의 메달이 나왔다.

사전경기로 열린 빙상종목에서 스피드스케이팅 정유나(한국체대)가 여자 대학부 3000m에서 4분25초52의 기록으로 대회 첫 금메달을 획득했다.

이어 쇼트트랙 여자 일반부 1500m 노아름(전북도청, 기록 2:29.141)이, 스노보드 여자 18세 이하부 평행대회전 조수민(무주고, 기록 1:48.10)이 획득했다.

또한 13개의 금메달 중 10개의 금메달이 바이애슬론에서 나왔다.

바이애슬론 남자 15세 이하부 이은성(설천중, 기록 22:45.9)을 시작으로, 15세 이하부 혼성계주 전북선발(기록 1:52.14), 남자 18세 이하부 집단출발 김형균(설천고, 기록 39:06.0), 남자 18세 이하부 계주 전북선발(기록 1:08.28), 남자 18세 이하부 혼성계주 전북선발(기록 1:18.15)이 남자부와 혼성팀에서 차지했다.

바이애슬론 여자부에서는 여자 15세 이하부 집단출발 박소정(안성중, 기록 38:20.1), 여자 15세 이하부 계주 전북선발(기록 1:17.42), 여자 18세 이하부 스프린트 송민주(안성고, 기록 15:27.9), 여자 18세 이하부 계주 전북선발(기록 1:11.00), 여자 일반부 계주 전북원스포츠(기록 1:01.31)이 금메달을 목에 걸었다.

은메달로는 스피드스케이팅 여자 대학부 1500m 정유나(한국체대)와 쇼트트랙 여자 대학부 1500m와 1000m 김이현(한국체대), 여자 일반부 500m 박지원(전북도청), 여자 일반부 3000m 계주 전북도청이 빙상 종목에서 획득했다.

알파인 스키 종목에서는 유시완(한국체대)이 남자 대학부 대회전과 회전, 복합에서 은메달 3개를 획득했다.

스노보드에서는 남자 일반부 평행대회전 조완희(전북협회)와 여자 일반부 평행대회전 정수림(전북협회)이 차지했다.

바이애슬론은 남자 12세 이하부 스프린트 황시우(안성초), 12세 이하부 계주 전북선발, 남자 15세 이하부 집단출발 김민준(안성중), 남자 15세 이하부 계주와 여자 12세 이하부 개인경기 장안라(무주초), 여자 18세 이하부 스프린트 박유진(안성고), 여자 18세 이하부 집단출발 김혜원(무주고), 여자 일반부 집단출발 고은정(전북원스포츠), 일반부 혼성계주 전북선발이 은메달을 획득했다.

또한 단체전으로 점수 비율이 높은 컬링에서는 남자 12세 이하부와 여자 12세 이하부에 출전한 전주스포츠클럽이 각각 은메달을 획득했다.

산악은 여자 일반부 리드에서 김진영(전북연맹)이 썰매 종목은 봅슬레이스켈레톤 남자 일반부 개인전 여찬혁(전북연맹)과 루지 남자 18세 이하부 유지훈(전북연맹)이 은메달을 목에 걸었다.

동메달로는 빙상 스피드스케이팅 여자 대학부 매스스타트 정유나(한국체대)와 쇼트트랙 여자 일반부 1000m 최지현(전북도청), 여자 일반부 3000m 유현민(전북도청)이 차지했다.

알파인 스키에서는 남자 대학부 슈퍼대회전 유시완(한국체대), 남자 일반부 슈퍼대회전 이한희(전북연맹), 남자 12세 이하부 백선우(구천초)가 스노보도는 여자 18세 이하부 평행대회전 김지안(무주고), 여자 일반부 평행대회전 정서영(전북협회)이 크로스 스키는 여자 12세 이하부 프리 장안라(무주초), 여자 18세 이하부 프리 정세은(안성고), 여자 18세 이하부 계주 전북선발이 동메달을 획득했다.

바이애슬론은 12세 이하부 혼성계주 전북선발과 남자 15세 이하부 스프린트·집단출발 곽지범(무주중), 여자 12세 이하부 계주 전북선발, 여자 15세 이하부 집단출발 엄수아(안성중)가 동메달을 차지했다.

컬링에서는 남자 18세 이하부에서 전북대사대부고가 동메달을 추가했다.

다관왕으로는 3관왕에 바이애슬론 여자 15세 이하부 박소정(안성중)과 여자 18세 이하부 송민주(안성고)가 차지했다.

2관왕에는 바이애슬론 이은성, 김형균, 박민용, 박종환, 이윤미, 김혜원이 이름을 올렸다.

한편 여자 대학부 스피드스케이팅의 정유나는 3000m 금메달과 1500m 은메달, 매스스타드 동메달로 3개의 메달을 획득했다.

전북자치도선수단은 전통의 강세 종목인 바이애슬론을 바탕으로 27년 연속 종합 4위의 기록을 세웠다.

오세림 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지