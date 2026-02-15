[6·3 지방선거 구도와 이슈 : 순창군수] 현직 독주 속 3자 구도 예고…판세 촉각

현직 군수의 강력한 재선 도전 민주당 후보 2명과 진보당 후보 1명

왼쪽부터 오은미, 임종철, 최영일

6.3 지방선거가 4개월 앞으로 다가온 가운데 현재 순창군수 선거는 재선을 노리는 최영일 현 군수의 독주체제 속에 오은미 도의원이 도전장을 내밀었고 조만간 임종철 전 농협손해보험 부사장이 후보에 합류할 것으로 예상된다.

먼저 최영일 현 군수(민주당.54)는 명실상부한 1강 후보로 최근 각종 여론조사에서 50%가 넘는 높은 지지율을 기록하며 안팎으로 탄탄한 입지를 증명하고 있다.

특히 최영일 군수는 지난해 전국을 뜨겁게 달궜던 농어촌기본소득시범지역에 순창군을 가장 먼저 선정되게 한 일등공신으로 인정받아 한순간에 스타 군수로 떠올랐다.

또 최 군수는 행정의 기본은 현장에 있다는 기본철학을 바탕으로 발로 뛰는 현장 중심의 군정을 펼치며 군민들로부터 두터운 신임을 받고 있다.

여기에 도전장을 내민 3선의 오은미 전북특별자치도의원(진보당.60)이 가장 먼저 출마를 선언하고 일찌감치 순창 터미널 사거리 부근에 선거 사무실을 설치하고 선거전에 돌입했다.

특히 오은미 도의원은 농민권익 보호와 서민 복지를 주장하며 기존 자신을 지지했던 농민단체 중심의 표심을 기본바탕으로 지지율 확대를 위해 정책을 알리고 있는 모양새다.

또 오은미 도의원은 농어촌기본소득과 아동수당을 30만원으로 올리겠다는 공약을 내세우며 유권자의 표심을 모으고 있다.

이와함께 임종철 전 농협 손해보해보험 부사장(민주당.64)은 아직까지 공식적인 출마 선언은 하지 않았지만 최근 민주당 경선 후보자 등록을 마친 것으로 알려지고 있어 조만간 출마에 대한 공식 입장을 밝힐 것으로 엿보인다.

임 전 부사장은 최근 최영일 군수가 주민들을 찾아가 군정을 설명하는 마을 방문 시간을 활용해 주민들을 만나며 자신의 얼굴 등을 알리고 있는 상태다.

순창=임남근 기자

