[6·3 지방선거 구도와 이슈 : 진안군수] 3파전 전망…민주당 경선 경쟁 ‘후끈’

사진 왼쪽부터 고준식, 이우규, 전종일(위) 전춘성, 천춘진, 한수용(아래)

오는 6·3지방선거 진안군수 선거는 경선을 통과한 민주당 후보 1명, 무소속 후보 2명이 경합을 벌이는 3파전으로 펼쳐질 것으로 예상된다.

‘민주당 경선 통과가 곧 당선’이라는 공통 인식 아래 경선 통과를 위한 물밑 경쟁이 뜨겁다.

3선에 도전하는 전춘성 현 군수를 비롯해 고준식 김대중재단 진안지회장, 동창옥 군의회의장, 이우규 전 군의원, 한수용 케이바이오메딕 대표 등 5명이 민주당 경선을 준비 중이다.

무소속은 당초 민주당 소속이던 천춘진 애농영농조합법인 전 대표가 지난 2일 민주당을 탈당함에 따라 무소속 후보는 전종일 전 안천면장을 포함, 2명이 될 것으로 예상된다.

전춘성 군수는 지난해 1위를 놓친 여론조사가 두 차례 있었지만 최근 조사에서 2위와 지지율 격차를 상당한 수준으로 벌렸다고 보고 굳히기에 들어갔다는 평가가 나온다.

고준식 지회장은 각종 여론조사에서 최하위급 성적표를 받아들곤 했지만 시간이 흐를수록 ‘인물’을 알아보고 지지율이 도약할 것이라 기대하고 있다.

동창옥 의장은 지난달 15일 군수 출마를 공식 선언하고 출판기념회까지 마치며 경선 준비에 진력하고 있으나 유의미한 지지율 확보 여부가 관건이다.

이우규 전 군의원은 지난 1월 초 여론조사에서 2위에 오른 적이 있다. 이 성적표를 내세우며 최근 각개격파식으로 유권자 접촉을 부쩍 강화하고 있다.

한수용 대표는 지난해 여론조사에서 전춘성 군수를 제치고 근소한 차이로 두 차례나 1위를 달렸지만 최근 여론조사에서는 2위도 수성 못한 모양새다.

천춘진 애농 전 대표는 여론조사 불공정성 의혹을 제기하며 탈당해 “가장 젊고 참신한 후보”라는 이미지에 적잖이 손상을 입었다는 평가를 받고 있다.

전종일 전 면장은 농업직 공무원 생활을 하면서 고민한 것들을 실행, “잘사는 진안을 만들겠다”며 “돈 들지 않는 선거로 완주할 것”을 다짐하고 있다.

진안=국승호 기자

