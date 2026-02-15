[6·3 지방선거 구도와 이슈 : 전주시장] 선거 ‘안갯속’ 접전…독주냐 역전이냐

강성희 전 국회의원, 국주영은 전 전북도의회 의장, 성치두 전 더불어민주당 전북도당 청년소통협력위원장(위), 우범기 전주시장, 임정엽 전 완주군수, 조지훈 전 전북경제통상진흥원장(아래 왼쪽부터, 가나다 순)

6·3 지방선거를 앞두고 전주시장 선거판이 요동치고 있다. 현직 우범기 시장의 독주 체제에 맞서 도전자들의 추격이 거세지며 판세는 그야말로 초접전 양상이다.

현재 전주시장 후보군으로는 강성희 전 국회의원, 국주영은 전 전북도의회 의장, 성치두 전 더불어민주당 전북도당 청년소통협력위원장, 우범기 전주시장, 임정엽 전 완주군수, 조지훈 전 전북경제통상진흥원장(가나다 순) 등 6명이 오르내린다. 이 가운데 현재 강성희, 국주영은, 성치두, 조지훈 후보는 출마를 공식 선언했다.

초미의 관심은 우범기 현 시장과 조지훈 전 원장의 리턴매치다. 특히 두 후보는 신년 여론조사에서 오차 범위 안에서 엎치락뒤치락하는 모습을 보였다. 최근 여론조사에선 우 시장이 오차 범위 밖에서 우위를 점하기도 했다.

우 시장은 종합경기장 개발 등 시정 연속성을 강조하며 지지세를 확장하고 있다. 반면 조 전 원장은 전주시 지방채 논란을 정면 공격, 강력한 대항마로서의 입지를 굳히고 있다.

국주영은 전 전북도의회 의장은 유일한 여성 후보로서 ‘여성 첫 전주시장’을 노린다. 꾸준히 제기되는 조 전 원장과의 단일화 설에 대해선 선을 그으며 완주 의지를 밝히기도 했다.

민주당 복당 여부가 관건인 임정엽 전 완주군수도 높은 인지도를 바탕으로 일정 지지세를 확보하고 있다.

진보당 강성희 전 국회의원, 성치두 전 위원장도 공식 출마 선언 후 활발히 정책을 내놓고 있다.

전주시장에 도전한 더불어민주당, 진보당 도전자들이 공통적으로 지적하는 것은 지방채 논란이다. 도전자들은 이를 ‘재정 위기’로 몰아붙이는 가운데, 우 시장은 ‘미래 자산을 위한 투자’라고 맞서고 있다. 또 전주시민 대다수가 찬성하는 ‘완주·전주 통합’ 이슈를 누가 더 구체적인 실행 방안으로 끌어안느냐도 향후 부동층의 향방을 가를 결정적 변수가 될 전망이다.

문민주 기자

