혁신당 전북도당, 내란 부화수행 전북도지사·시·군 단체장 등 9명 고발

정도상 도당위원장 등 조국혁신당 전북특별자치도당 관계자들이 12일 전북도의회 브리핑룸에서 전북지역 단체장들의 내란 부화 수행 의혹 고발 기자회견을 열고 있다./백세종 기자

조국혁신당 전북특별자치도당(위원장 정도상)은 12일 전북특별자치도의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “윤석열 정권의 내란 사태 당시 전북특별자치도청과 전북지역 8개 시·군 청사의 출입을 전면 통제하고 폐쇄한 전북도지사 및 기초자치 단체장 8명을 ‘내란 동조’ 및 ‘직무 유기’ 혐의로 2차 종합 특검에 고발할 예정”이라고 밝혔다.

혁신당 전북자치도당은 이날 “2024년 12월 3일 밤 경기도와 광주광역시는 중앙정부의 계엄지침을 단호히 거부했고 위기에 처한 도민과 시민을 보호하기 위해 청사문을 활짝 열고 비상 체계에 돌입해 헌법 수호의 최전선에 나섰다”며 “반면 당시 전북 도청과 시·군청사 9곳은 일제히 청사 출입을 통제하고 공공의 문을 폐쇄했다”고 지적했다.

혁신당 전북도당이 이날 고발대상으로 거론한 단체장들은 김관영 도지사와 이학수 정읍시장, 정성주 김제시장, 유희태 완주군수, 황인홍 무주군수, 최훈식 장수군수, 심민 임실군수, 심덕섭 고창군수, 권익현 부안군수 등 9명이다.

이들을 고발 대상으로 선정한 이유에 대해 혁신당 도당은 “행정안전부 감사 결과와 여러문건을 통해 충분히 확인해 대상으로 정했다”고 설명했다.

혁신당 도당은 “사태 이후 1년이 넘도록 해당 단체장 중 누구도 청사 폐쇄 결정의 경위와 책임소재에 대해 충분한 설명이나 공식적인 사과는 하지 않고 있다”며"특히 김관영 도지사는 내란에 반대한다는 인터뷰를 했지만 도청의 폐쇄조치를 즉각 해제하지 않았다. 사실관계 확인과 의혹에 대한 수사가 필요하다"고 강조했다.

