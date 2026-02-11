전북형 스마트공장 ‘AI 질적 혁신’ 전환

2년간 133개 기업 지원, 생산성 76%·매출 8억 증가 30명 전문 멘토 6~8주간 현장 상주, 2142건 중 93% 해결 인공지능 전환(AX) 전북형 혁신모델 정착

전북특별자치도가 ‘전북형 스마트 제조혁신 프로젝트’를 양적 확대에서 AI 기반 질적 혁신으로 전환을 꾀하고 있다.

11일 전북자치도에 따르면 지난 2024년부터 2025년까지 2년간 133개 제조기업에 스마트 시스템을 도입한 결과 기업들의 생산성이 76% 향상되고 불량률이 53% 감소한 것으로 나타났다.

특히 30명의 전문멘토가 기업 현장에 6~8주간 상주하며 2142건의 과제를 발굴해 1986건(93%)에 해당하는 성과를 거뒀다.

기업당 평균 매출액은 8억 100만 원 증가했고 61명의 신규 고용도 창출됐다.

전북도는 올해부터 ‘전북형 스마트 제조 AI 시범공장’을 조성해 농생명·기계부품 등 주력 산업에 AI·로봇 기반 지능형 공정을 실증한다.

아울러 디지털 트윈 기반 데이터 관리 인프라도 구축한다. 지원 방식은 공정, 판로, 환경안전을 아우르는 패키지형으로 개편한다.

올해 사업은 11일 공고를 통해 스마트공장사업관리시스템을 통해 신청할 수 있다.

양선화 도 미래첨단산업국장은 “올해는 전주기 맞춤형 컨설팅을 강화하고 AI 시범공장을 통해 전북 제조업이 인공지능 전환(AX) 전북형 혁신모델이 정착되도록 하겠다”고 말했다.

