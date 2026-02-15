이전기사
전북일보로고

[6·3 지방선거 구도와 이슈 : 익산시장] 민주·조국·무소속, 무주공산 불꽃경쟁
폰트사이즈작게
폰트사이즈크게
다음기사
UPDATE 2026-02-15 21:29 (Sun)
로그인
phone_iphone 모바일 웹
탑로고
위로가기 버튼
chevron_right 지역 chevron_right 익산

[6·3 지방선거 구도와 이슈 : 익산시장] 민주·조국·무소속, 무주공산 불꽃경쟁

송승욱 웹승인 2026-02-15 21:15 수정 2026-02-15 21:24

Second alt text
왼쪽 위부터 시계 방향으로 박경철 전 익산시장, 심보균 전 행정안전부 차관, 임형택 조국혁신당 익산시지역위원장, 조용식 전 전북경찰청장, 최병관 전 전북특별자치도 행정부지사, 최정호 전 국토교통부 차관.

현직의 3선 연임 제한으로 인해 무주공산 상태로 치러지는 익산시장 선거는 더불어민주당과 조국혁신당, 무소속 주자들이 불꽃경쟁을 예고하고 있다.

자천타천 하마평에 오른 후보군은 심보균 전 행정안전부 차관과 조용식 전 전북경찰청장, 최병관 전 전북특별자치도 행정부지사, 최정호 전 국토교통부 차관(이상 민주당)과 임형택 조국혁신당 익산시지역위원장, 박경철 전 익산시장(무소속) 등 6명이다.

우선 고위관료 출신 후보군들의 각축전 양상인 민주당 경선에 관심이 쏠린다.

지난 지선 이후 권토중래의 각오로 지역 곳곳을 누비며 시민들과의 스킨십을 지속해 온 조용식 전 청장, 일찌감치 출마 선언을 하며 적임자임을 자처하고 있는 심보균 전 차관, 후발주자로 나서 젊은 익산을 표방하며 점점 보폭을 넓혀나가고 있는 최병관 전 부지사, 재도전에 대한 강한 의지를 내비치며 민심을 다져 온 최정호 전 차관이 하나의 공천장을 두고 치열하게 경쟁 중이다.

현 정헌율 시장이 도지사 출마를 선언한 상황에서 누가 그의 조직을 온전히 이어받느냐가 최대의 관전 포인트로 꼽힌다. 압도적인 선두라고 할 수 있는 후보가 없는 안갯속 형국에서 당선권으로 한 발 더 나아가기 위해서는 현직의 조직력을 무시할 수 없기 때문이다. 아울러 후보 간 단일화 여부도 경선 막판 변수가 될 가능성이 열려 있는 상태다.

조국혁신당에서는 임형택 익산시지역위원장이 재도전에 나선다. 그는 익산의 변화를 위해 새로운 정치세력이 튼튼하게 뿌리내리도록 한다는 각오로 정당·공천혁신을 부르짖고 있다.

무소속 후보로는 박경철 전 익산시장이 도전에 나선다. 무에서 유를 창조하며 익산 100년 발전을 완성하고 세계 속의 2000년 고도 익산을 건설한다는 각오다.

익산=송승욱 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

송승욱 ssw791221@naver.com
다른기사보기

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

0 / 400
info

연관기사

[6·3 지방선거 구도와 이슈 : 김제시장] 민주당 현직 무소속 나오나 ‘전개 안갯속’ [6·3 지방선거 구도와 이슈 : 임실군수] 후보군 9명 압축…민주 경선 최대 변수 [6·3 지방선거 구도와 이슈 : 전북도지사] ‘통합·RE100 실현 로드맵’ 표심 가르는 핵심 부상 [6·3 지방선거 구도와 이슈 : 전주시장] 선거 ‘안갯속’ 접전…독주냐 역전이냐 [6·3 지방선거 구도와 이슈 : 교육감] 유성동·이남호·천호성·황호진 4파전 ‘단일화·민주 경선’ 변수 [6·3 지방선거 구도와 이슈 : 완주군수] 후보군 대부분 민주당…조직력 관건 [6·3 지방선거 구도와 이슈 : 순창군수] 현직 독주 속 3자 구도 예고…판세 촉각 [6·3 지방선거 구도와 이슈 : 무주군수 ] 군수·도의원 ‘현직 맞대결’…경선 판가름 [6·3 지방선거 구도와 이슈 : 남원시장] 표심 변동성 높은 다자구도 ‘판세 요동’ [6·3 지방선거 구도와 이슈 : 군산시장] 현역 맞서 후보간 연대 가능성 ‘변수’ [6·3 지방선거 구도와 이슈 : 부안군수] 현직 우세 속 도전자들 약진 ‘긴장 고조’ [6·3 지방선거 구도와 이슈 : 장수군수] 민주당·조국혁신당 양자 구도 가능성 [6·3 지방선거 구도와 이슈 : 고창군수 ] 전·현직 군수, 군의장 등 다자구도 여부 주목 [6·3 지방선거 구도와 이슈 : 진안군수] 3파전 전망…민주당 경선 경쟁 ‘후끈’ [6·3 지방선거 구도와 이슈 : 정읍시장 ] 합당 무산에 3자 대결 구도 전망

많이 본 지역뉴스
지역섹션
  • [54931] 전북 전주시 덕진구 기린대로 418 (금암동)
  • 대표전화 : 063-250-5500
  • 팩스 : 063-250-5550, 80, 90
  • 법인명 : 전북일보
  • 제호 : 전북일보 인터넷신문
  • 등록번호 : 전북 아 00005
  • 등록일 : 2005-11-22
  • 발행일 : 2017-05-01
  • 발행인 : 서창훈
  • 편집인 : 윤석정
  • 청소년보호책임자 : 강인석

Copyright © 2021 전북일보 인터넷신문. All rights reserved. mail to desk@jjan.kr