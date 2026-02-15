[6·3 지방선거 구도와 이슈 : 부안군수] 현직 우세 속 도전자들 약진 ‘긴장 고조’

도전자 약진 속 ‘소통 리더십’이 판세 가를 핵심 변수

왼쪽부터 권익현, 김성수, 김양원, 김정기, 박병래

2026년 지방선거를 앞둔 부안군수 선거는 현직인 권익현 군수의 우세 속에 도전자들의 약진으로 점차 긴장감이 고조되고 있다. 권 군수는 재임 기간 동안 축적한 조직력과 행정 경험, 정책의 연속성을 바탕으로 안정적 지지를 형성하고 있다는 평가다.

이에 맞서 김정기 도의원과 박병래 부안군의회 의장은 현장 중심의 민심 행보를 강화하며 체급 키우기에 나서고 있으나, 현직 군수를 압도할 만한 결정적 한방이나 뚜렷한 정책 차별화에서는 한계를 드러내고 있다는 분석이 나온다. 아직은 관록과 인지도를 갖춘 권 군수의 벽을 넘기에는 역부족이라는 시각이 우세하다.

행정전문가를 자처하는 김양원 전 전주부시장은 낮은 지역 기반과 인지도가 과제이며, 조국혁신당 김성수 지역위원장은 더불어민주당 경선 구도를 주시하며 활동 반경을 넓히고 있다. 도전자 다수가 ‘반(反) 권익현’ 정서에 기대고 있다는 평가 속에 “마땅한 대안이 없다”는 회의론도 존재하지만, 최근 여론조사에서는 도전자 지지율이 상승하며 혼전 양상으로 전환되는 조짐도 감지된다.

정책 면에서는 ‘RE100 국가산단 유치’와 ‘바람연금·농어촌기본소득’ 등 굵직한 지역 현안들을 비전으로 제시한 권 군수가 한발 앞서 있으나, 경직된 소통 방식에 대한 비판 여론은 향후 변수로 작용할 가능성이 크다. 결국 이번 선거의 관건은 권 군수가 주민들의 삶 속으로 얼마나 유연하게 스며들며 진정성 있는 정무 소통을 보여주느냐에 달려 있다는 전망이다.

부안=김동수 기자

