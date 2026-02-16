전북 낮 5~8도⋯미세먼지도 걷힌다

16일 오전 구름 많다가 오후부터 차차 맑아질 듯 대기질은 미세먼지 보통, 초미세먼지 좋음 수준

클립아트코리아 제공

‘민족 대명절’ 설 명절 연휴 셋째 날이자 월요일인 16일 전북은 구름이 많다가 오후부터 차차 맑아지겠다.

아침 최저기온은 진안 -5도, 완주·무주·장수·임실·익산 -4도, 정읍·군산 -3도, 전주·남원·순창·김제·부안·고창 -2도다.

낮 최고기온은 부안·고창 5도, 진안·정읍·군산·김제 6도, 전주·무주·장수·임실·순창·익산 7도, 완주·남원 8도다.

대기질(WHO 기준)은 미세먼지는 보통, 초미세먼지는 좋음 수준이겠다.

바다의 물결은 전북 북부와 남부 앞바다 모두 0.5~2.0m 높이로 일겠다.

전주기상지청 관계자는 “당분간 일교차가 크겠으니 건강 관리에 유의해야 한다”고 했다.

디지털뉴스부=박현우 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지