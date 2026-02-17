[설 특집] 수소·피지컬AI로 여는 10만 완주군의 미래전략

미래산업·주민소득·행복도시 잇는 완주형 모델 가동…문화선도산단·햇빛연금 연계

제60회 완주군민의날 축제에서 참석자들이 10만 완주시대를 자축하고 있다. 완주군

완주군을 찾은 관광객들이 자전거를 즐기고 있다. 완주군

삼례 비비정에서 바라본 예술열차와 철길. 완주군

`수소와 피지컬 AI로 대표되는 미래산업 육성, 인구 10만 시대 정주 전략, 농업의 산업화와 탄소중립 실천까지. `

36년 만에 인구 10만 시대를 연 완주군이 2026년을 기점으로 또 한 번의 도약을 준비하고 있다. 군은 수소특화 국가산단과 피지컬 AI 실증단지, 문화선도산단을 성장축으로 삼아 미래 먹거리를 확보하고, 청년·외국인 정책을 통합한 인구 전략으로 지속 가능한 지역 기반을 다진다는 구상이다.

수소와 피지컬 AI로 성장 동력을 만들고, 문화선도산단과 햇빛연금마을이 삶의 질과 주민 소득을 연결하며, 권역별 균형발전 정책이 도시의 지속가능성을 높이는 전략이다.

‘위대한 전진, 행복경제도시 완주’를 새로운 비전으로 내세운 완주군은 단순한 양적 성장을 넘어 산업·도시·삶의 질 전반을 고도화하는 전략을 본격화한다. 민선 8기 출범 이후 축적된 성과를 토대로, 2026년은 완주가 지역 성장의 ‘추격자’에서 ‘선도자’로 나선다.

완주군이 제시한 ‘산업은 강하게, 삶은 행복하게’라는 방향성이 실제 지역 변화로 이어질지 주목된다.

△완주 경제 성장축 ` 수소와 피지컬 AI`

2026년 완주군 신년계획의 핵심은 미래산업 기반 강화다. 수소특화 국가산업단지는 예비타당성 평가 통과 이후 본격적인 조성 단계에 들어서며 지역 산업지형의 전환을 예고하고 있다. 완주군은 수소 생산·저장·유통·모빌리티를 아우르는 전주기 산업 생태계를 구축해 글로벌 수소도시로 도약한다는 전략이다. 특히 국제수소거래소 설립과 수소 상용 모빌리티 특화단지 조성은 산업 경쟁력뿐 아니라 투자 유치 기반을 넓히는 핵심 과제로 꼽힌다.

여기에 총사업비 1조 원 규모로 추진되는 전북 피지컬 AI 실증단지는 완주 경제의 또 다른 축이다. 첨단 제조, 미래 모빌리티, 국방·방위산업 분야 기술을 실증하는 테스트베드 역할을 하며 기존 제조업 중심 산업단지를 첨단 복합산업단지로 전환하는 구조 개편과 맞물려 추진된다. 이는 청년 기술인력 유입과 고부가가치 일자리 창출로 이어질 가능성이 높다는 평가다.

△문화가 산업을 키우는 `완주문화선도산단`

완주군이 추진 중인 전국 최초이자 군 단위 유일의 문화선도산단 산업과 문화, 청년 정주 환경을 결합한 새로운 산업단지 모델로 주목받고 있다. 청년문화센터 건립, 문화 콘텐츠가 결합된 산업단지 랜드마크 조성 등 총 9개 사업을 단계적으로 추진하며 산업·문화·청년이 공존하는 혁신 생태계를 구축한다는 계획이다. 이는 기업 유치 경쟁을 넘어 근로자들이 ‘일하고 머물고 성장할 수 있는’ 정주 환경을 만드는 데 초점이 있다. 산업단지 랜드마크 조성과 공공디자인 개선을 통해 산업단지 이미지를 혁신하고, 문화 기반이 약했던 기존 산단의 한계를 보완한다.군은 문화선도산단을 통해 산업 경쟁력 강화는 물론 지역 브랜드 가치 상승과 청년 정착 기반을 동시에 확보해 산업정책의 새로운 모델로 발전시켜 나간다는 계획이다.

△주민 소득 창출할 ‘햇빛연금마을’

완주군이 재생에너지 수익을 주민에게 환원하는 ‘햇빛연금마을(가칭)’ 을 조성할 계획이다. 이 사업은 단순한 태양광 발전 확대를 넘어 분산에너지와 지역소득, 산업 경쟁력을 함께 높이기 위한 전략으로, 공공이 기반을 조성하고 주민 참여 방식으로 확산하는 것이 핵심이다. 군은 공공부지와 유휴공간을 활용해 마을 단위 발전 기반을 구축하고, 발전소 소유는 마을협동조합이 맡아 수익이 주민에게 직접 돌아가도록 설계한다. 기업은 설계·시공·운영만 담당해 운영의 투명성과 주민 환원 원칙을 강화한다는 계획이다. 또 공영주차장 등 공공시설을 활용한 군 직접 발전사업을 병행하고, ESS 연계와 행정 컨설팅 지원을 통해 사업 안정성을 높일 방침이다.

△인구 10만 시대 `머무르는 도시로`

완주군은 인구 10만 시대에 대응해 정주 여건과 도시 기능을 전면 재편한다. 군은 단순한 인구 증가가 아닌 ‘머무르고 살아가는 도시’ 구현을 목표로 주거·교통·생활 SOC를 단계적으로 확충한다는 방침이다. 미니복합타운 조성과 공공임대·청년주택 확대를 통해 주거 선택지를 넓히고, 생활권 중심 교통체계 개선으로 읍·면 간 접근성을 강화한다. 또한 문화·체육·돌봄 인프라를 균형 배치해 일상 생활의 질을 높이고, 산업단지와 연계한 정주 지원으로 근로자 정착을 유도한다. 삼례·봉동·용진 권역 연담화를 통해 도시 성장의 중심축을 만들고, 미니복합타운과 삼봉2지구 조기 조성, 신규 택지 개발을 추진해 정주 기반을 확충한다.

◇유희태 완주군수 “10만 완주는 출발선… 2026년은 완주의 도시 체질을 다지는 해”

유희태 완주군수는 “10만 완주는 출발선일 뿐이며, 2026년은 도시 체질을 다지는 해”라고 강조했다. 유 군수는 신년 인터뷰에서 수소특화 국가산업단지와 피지컬 AI 실증단지 조성을 핵심 축으로 제시하며 “완주는 기존 제조 기반 위에 미래산업을 더해 지속 가능한 성장 구조를 만들어가고 있다”고 밝혔다.

그는 2025년을 완주가 전북 4대 도시로 도약한 해로 평가하며, 1인당 지역총생산과 근로자 평균 임금 등 주요 경제 지표 상승을 성과로 꼽았다. 또한 전 군민 민생안정지원금 지급과 기업애로해소단 운영 등을 통해 민생경제 대응에 힘썼다고 설명했다.

최근 발표한 ‘햇빛연금마을’에 대해서는 “재생에너지 수익을 주민에게 환원하는 분산에너지 모델로, 주민 소득과 기업 경쟁력을 동시에 높일 것”이라고 밝혔다. 문화선도산단과 체육 인프라 확충, 체류형 관광 전략도 함께 언급하며 “완주는 산업과 문화, 삶의 질이 균형을 이루는 도시로 성장해야 한다”고 강조했다.

유 군수는 “인구 증가 이후 가장 중요한 것은 정주 여건”이라며 미니복합타운 조성과 권역별 균형 발전 전략을 통해 계획적인 도시 성장을 추진하겠다"고 말했다.

완주=김원용 기자

