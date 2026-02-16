새만금 건설 현장, 공사대금‧임금 체불 ‘제로’

새만금청, 설 명절 새만금 건설 현장 특별 점검 실시 결과

새만금개발청(청장 김의겸)은 설 명절 새만금 건설 현장의 공사대금 지급 실태를 점검한 결과, 한 건의 체불도 발생하지 않았다고 16일 밝혔다.

이번 점검은 새만금 스마트 수변도시, 산단 공동방류관로, 옥구배수지 등 건설 현장에 대해 근로자 임금과 자재, 장비 대금 지급 현황, 하도급 대금의 직접지급 여부를 조사했다.

특히, 하도급 규정 준수 여부와 수급인·하수급 간 부당 계약 여부 등이 있었는지 점검이 이뤄졌다.

김의겸 청장은 “새만금의 안전하고 조속한 개발을 위해 건설 현장 관리를 더욱더 철저히 이어갈 것”이라고 말했다.

김영호 기자

