[설 특집] 도전의 시간 지나… 전북, 이제 결과로 말할 때

도전의 연속에서 성과로… 더 ‘특별한 전북’ 변화 꾀해 민선 8기 산업 전환·투자 유치·제도 개편 등 추진해와 도전의 행정에서 삶의 변화로… 전북 도정 성과 시험대

피지컬 AI 실증단지 조감도./ 전북도

설 명절은 지역의 현재를 돌아보고 미래를 가늠하는 시간이다. 고향에 모인 가족들의 대화 속에는 자연스럽게 전북의 내일이 오르내린다. “전북은 앞으로 뭐가 달라지나”, “그동안 하던 일들이 결실을 맺고 있나”라는 질문은 곧 도정에 대한 평가로 귀결된다.

2026년 붉은말의 해를 맞아 전북특별자치도는 이 질문 앞에서 분명한 시험대에 올라 있다.

민선 8기 전북 도정은 ‘도전’이라는 단어로 요약됐다. 산업 구조 전환과 대규모 투자 유치, 제도 개편과 권한 확대까지 어느 하나 쉬운 과제는 없었다. 2026년 전북은 도전의 연속 위에서 행정의 일관성을 통해 성과를 완성하는 단계로 접어들어야 한다는 목소리가 커지고 있다.

김관영 전북특별자치도지사가 지난해 1월 22일 새만금 이차전지 기업인 이피캠텍(주)을 방문하고 관계자들과 현장을 돌아보고 있다. /전북도

△민선 8기 도정, 도전이 만든 변화는?

민선 8기 전북 도정을 한 단어로 표현하면 바로 도전을 꼽을 수 있다. 그간 추진해 온 핵심 전략들은 단기 성과에 그치지 않고 해마다 조금씩 구조를 바꾸는 방향으로 이어져 왔다.

투자 유치, 산업 육성, 인프라 확충, 복지 체계 정비까지 하나의 큰 그림 속에서 움직였다는 평가다.

17조 원을 넘는 투자 협약, 국가예산 10조 원 시대 개막, 피지컬 AI 실증 거점 선정, 새만금과 전주를 잇는 교통망 확충은 각각의 성과이면서 동시에 다음 단계를 위한 기반이다.

전북은 ‘한 해 반짝 성과’가 아니라, 누적된 도전의 결과가 드러나는 시점을 2026년으로 설정했다.

김관영 도지사가 올해 도정 방향을 ‘성과의 체감’으로 규정한 이유도 여기에 있다. 정책이 이어져 왔고, 이제는 그 결과가 도민의 삶에서 보이고 느껴져야 한다는 판단이다.

지난 1월 26일 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관과 우범기 전주시장 등이 전북 AX사업 사전검증 성과 현장인 전북대를 방문해 로봇팔 시연을 확인하고 있다. /전북도

△도정의 큰 그림, ‘경제’에서 ‘삶’으로

2026년 전북 도정의 큰 그림은 여전히 경제다. 기업이 들어오고 일자리가 늘어나야 인구가 머물고, 지역이 유지된다는 인식은 변함이 없다. 다만 올해부터는 경제 정책의 초점이 숫자에서 생활로 이동하고 있다.

투자 유치는 일자리로, 산업 육성은 지역 상권과 소득으로 연결돼야 한다는 것이다. 소상공인과 중소기업 지원, 창업 생태계 조성, 벤처펀드 운영 역시 ‘기업 중심’이 아니라 도민과 함께 성장하는 구조를 지향한다.

특히 피지컬 AI 및 로봇산업, 첨단 농생명, RE100 에너지 전환 등은 전북의 기존 산업과 결합해 현장에서 작동하는 산업을 만드는 데 목적이 있다.

도정의 큰 그림은 거창한 구호가 아니라, 일터와 생활 반경 안에서 체감되는 변화로 완성돼야 한다는 메시지다.

전북권 통합재활병원 조감도. /전북도

△생활 속 변화로 이어지는 복지와 안전

설 명절은 삶의 안정을 가장 실감하는 시기이기도 하다. 전북 도정은 2026년을 기점으로 복지와 안전 정책에서도 체감도를 높이겠다는 계획이다.

권역별 통합재활병원 준공, 달빛어린이병원 확대 등 공공의료 인프라는 ‘있다’는 선언이 아니라 실제 이용 가능한 체계로 정착시키는 데 초점을 둔다. 전북형 통합돌봄 역시 아동부터 노년까지 생애 전반을 아우르는 구조로 설계돼, 가족의 돌봄 부담을 지역사회가 함께 나누는 방향으로 진화하고 있다.

AI와 드론을 활용한 재난 대응 체계, 생활 밀착형 안전 정책은 눈에 띄지 않지만, 위기 상황에서 체감도가 가장 높은 영역이다. 도정은 이 분야에서도 ‘사고 이후 대응’보다 ‘사전 예방과 일상 관리’에 방점을 두고 있다.

지난해 9월 25일 서울 국회 본관에서 열린 완주,전주 통합논의를 위한 간담회에 윤호중 행정안전부 장관과 김관영 전북특별자치도지사, 안호영 국회의원, 이성윤 국회의원, 우범기 전주시장, 유희태 완주군수가 간담회에 앞서 기념촬영을 하고 있다. /전북도

△지역 현안, 전북의 구조를 묻다

2026년 전북에는 구조적 선택을 요구하는 지역 현안도 놓여 있다. 완주·전주 통합 논의는 행정구역의 문제가 아니라 전북의 도시 경쟁력과 지속 가능성을 묻는 질문이다.

통합된 완주와 전주는 전북특별자치도의 중추 도시, 핵심 거점으로의 기능을 맡는다. 단순한 행정구역 조정이 아닌, 특별자치도의 자치 역량과 성장 동력을 한 곳에 집약하는 일이다. 특히 지방소멸이 가파르게 진행되는 과정에서 전북의 인구댐 역할도 기대할 수 있다.

금융특화도시 조성 역시 마찬가지다. 국민연금공단을 기반으로 한 자산운용 중심 금융 생태계는 전북의 산업 지형을 넓히는 시도다.

최근 KB금융그룹, 신한금융그룹 등 주요 금융기관의 전북 혁신도시 이전·협력이 확대되고 있으며, 이는 이미 민간 금융권이 전북의 가능성을 높게 평가하는 긍정적 신호로 읽힌다.

전북특별자치도의 위상 강화도 2026년 주요 과제다. 특별자치도의 이름에 걸맞은 권한과 자율성을 확보해, 전북이 국가 균형발전의 실험장이 아니라 성공 사례가 되겠다는 목표다.

지난 1월 16일 임실군에서 열린 ‘도민과 함께하는 2026년 시군 방문’에 김관영 전북특별자치도지사가 노인복지센터를 방문해 어르신들에게 배식봉사를 하고 있다. 전북도

△설 민심이 묻는 질문, ‘체감은 시작됐나’

설 명절, 도민들이 묻는 질문은 단순하다. “그래서 달라졌나.”

2026년 전북 도정은 이 질문에 이제 답할 수 있는 단계에 들어섰다. 그동안 이어진 도전은 성과로 모습을 드러내고 있고, 정책은 점차 도민의 일상 속 변화로 연결되고 있다.

일자리로 이어지는 투자 유치, 이동 시간을 줄인 교통망, 이용 가능한 공공의료와 돌봄 체계는 더 이상 계획이 아니다.

크고 작은 변화들이 생활 곳곳에서 체감의 신호로 나타나고 있지만, 여전히 성과에 대해서는 의문부호가 달리고 있는 것이 현실이다.

전북 도정은 2026년을 이 흐름을 분명한 변화로 굳히는 해로 만들겠다는 입장이다.

설 명절에 오가는 가족의 대화 속에서 전북의 미래가 걱정이 아닌 확신과 기대로 이야기되기 시작했다면, 그 자체가 변화의 증거다. 2026년은 전북이 준비해 온 도정의 큰 그림이 도민의 삶으로 확인되는 해가 될 전망인지 귀추가 주목된다.

김관영 지사

김관영 지사는 “전북은 올해 민생 안정과 지역경제 회복을 최우선 과제로 삼고, 도민 한 분 한 분의 삶이 실제로 나아졌다고 느낄 수 있도록 결과로 증명하겠다”고 말헀다.

그도 그럴 것이 정책의 완성은 도민의 체감도에서 나오기 때문이다.

특히 김 지사는 “기업인들에게 가장 많이 들은 말이 ‘지사님을 믿고 투자한다’는 것“이라며 “기업 유치와 일자리 창출, 농생명 산업 고도화, 새만금과 금융중심지 도약까지 차근차근 성과를 쌓아가겠다”고 강조했다.

전북의 내일을 논할 때 올해 지방선거의 해로 도민들이 궁금해하는 김 지사의 재선 도전에 대해 말들이 많다. 이에 대해 김 지사는 “임기 4년은 부족하다”고 말하며 사실상 재선 도전 의지를 보이고 있다.

김 지사는 “전북특별자치도 출범부터 하계올림픽 유치, 새만금 글로벌 메가샌드박스 지정, 완주·전주 통합과 새만금 특별지자체 출범까지 기획하고 시작한 일들도 산적해 있다”면서 “이 사업들을 제 궤도에 올려놓는 것이야말로 도민들의 신뢰에 대한 가장 확실한 보답이라고 확신한다”고 밝혔다.

김영호 기자

