[설 특집] “뻔한 명절은 거절한다”…벙커에서 보물찾고·국립민속국악원서 풍류 즐기기

전주박물관·민속국악원·전주기접놀이전수관·완산벙커 등 설 연휴 전북에서 놓치면 후회할 ‘히든스팟‘ 8곳 윷놀이부터 공연, 미디어아트 체험까지 즐길거리 다양

2026년 병오년(丙午年) 설 명절을 맞아 전북지역 주요 문화기반시설이 귀성객과 도민을 위한 특별 프로그램을 운영한다. 국립전주박물관과 국립민속국악원, 전북도립미술관, 전주문화재단 등에서 연휴 기간인 14일부터 18일까지 전통놀이와 체험, 기획전시 등 세대를 아우르는 즐길 거리를 마련했다.

국립전주박물관 설맞이 작은 문화축전 행사모습/사진=국립전주박물관 제공

△ 국립전주박물관

국립전주박물관(관장 박경도)은 14일부터 18일까지 ‘2026 설 맞이 작은 문화축전’을 개최한다. 옥외뜨락에 마련된 상설체험마당에서는 윷점, 투호 등 전통 민속놀이와 풍물체험을 즐길 수 있다. 특히 특별전 ‘대한국인 안중근 쓰다’와 연계한 행사가 주목된다. 연휴기간에는 안중근 의사 관련 영화 3편이 상영되며 서예가들이 직접 입춘첩과 가훈을 써주는 이벤트도 진행된다. 또한 병오년 새해 행운을 기원하는 ‘행운과자 나눔 행사’도 예정되어 있다. 박물관은 설 당일인 17일은 휴관한다.

국립민속국악원 전경. 전북일보 자료사진

△ 국립민속국악원

국립민속국악원은 오는 17일 오후 3시 예원당에서 설 기획공연 ‘설馬설馬’를 개최한다. 공연은 설날의 정취와 새해의 다짐을 전통예술 무대로 풀어낸 가족국악 한마당으로 무용·민요·기악·연희를 한데 엮은 다채로운 구성으로 꾸며진다. 특히 틴틴창극교실 수료학생들이 참여하는 어린이 무대를 더해 세대가 함께 즐길 수 있는 명절공연으로 의미를 더했다. 공연 관람은 무료이며 사전예약은 국립민속국악원 누리집에서 하면 된다.

전북도립미술관 야외정원 프로젝트 ‘남쪽으로 지는 해’ 전시 모습/사진=전북도립미술관 제공

△전북도립미술관

전북도립미술관(관장 이애선)은 야외와 실내를 아우르는 전시로 관람객을 맞이한다. 야외정원 프로젝트 ‘남쪽으로 지는 해’는 미술관이라는 경계를 넘어 소외된 공간과 전통, 소통의 가능성을 탐구하는 전시다. 본관에서는 전북미술의 미래와 역사를 조망하는 두 개의 기획전이 열린다. ‘전북청년2025:보이지 않는 땅’을 통해 청년작가들의 실험적인 작품을, ‘허산옥 남쪽 창 아래서’를 통해 지역예술의 맥을 잇는 거장의 작품세계를 감상할 수 있다. 미술관은 정기휴무일인 16일과 설 당일인 17일 이틀간 휴관한다.

‘福담은 두쫀쿠’ 만들기 체험 프로그램 포스터/사진=전주문화재단

△ 전주문화재단

전주문화재단은 설 명절을 맞아 ‘설맞이 전통·놀이·공예 체험 프로그램 7선’을 선보인다. 이번 행사는 13일부터 18일까지 한국전통문화전당과 전주천년한지관, 한지산업지원센터, 전주공예품전시관, 한벽문화관 등 재단 주요 문화거점에서 차례대로 진행된다. 먹거리 체험부터 전통 세시풍속, 전통놀이, 한지·공예 프로그램까지 아우르며 관람 중심이 아닌 참여형 콘텐츠로 구성된 것이 특징이다. ‘福(복)담은 두쫀쿠’ 만들기, 액막이 명태 만들기 체험 등은 가족단위 방문객에게 명절의 즐거움을 전하고 공예 체험은 전주만의 문화 자산을 체감할 수 있도록 한다. 각 프로그램은 사전 예약 또는 현장 참여 방식으로 운영된다. 세부 일정과 신청 방법은 각 기관 누리집을 통해 확인할 수 있다.

국립익산박물관에서 붉은 말의 해를 기념해 다양한 이벤트를 진행한다. /사진=국립익산박물관 제공

△ 국립익산박물관

국립익산박물관(관장 김울림)은 ‘붉은 말의 해’를 기념해 말띠 관람객에게 기념품을 증정하는 등 다양한 이벤트를 14일부터 18일까지 진행한다. 어린이와 청소년을 대상으로 온·오프라인에서 ‘미륵사지 석탑 그리기’, ‘새해 다짐 엽서’ 체험 등이 운영되며, 야외 정원에서는 오는 27일까지 4종의 전통민속놀이 체험장을 운영해 명절 분위기를 이어간다. 모든 행사는 무료이며, 설 당일인 17일은 휴관한다.

△ 전주대 사습청

전주대사습청은 오는 14일부터 16일까지 설맞이 전통공연을 연다. 매일 오후 2시 열리는 이번 공연은 무용, 판소리, 창작국악 등 다양한 장르로 구성돼 전통 예술의 스펙트럼을 한자리에서 조망할 수 있다. 첫날에는 전북특별자치도립국악원의 무용과 판소리가 전통의 정수를 보여주고, 둘째 날에는 장인숙·김명신 명무가 출연해 한국무용의 섬세한 감성과 깊이를 전한다. 마지막 날에는 창작국악집단 아트-룸이 무대에 올라 전통을 바탕으로 한 실험적 국악을 선보인다.

2026년 설명절 전주기접놀이 체험프로그램 홍보물/사진=전주기접놀이전수관 제공

△ 전주기접놀이 전수관

전주기접놀이를 가족과 함께 체험할 수 있는 프로그램이 마련된다. 이번 가족체험은 오는 14일과 16일 설 연휴를 시작으로 다음달부터 오는 6월까지 매월 첫째·셋째 토요일 오후 2시부터 4시까지 운영된다. 참가자들은 전문 강사의 공연을 관람한 뒤 역할을 나눠 직접 기접놀이에 참여하며 전통의 흐름을 몸으로 익히게 된다. 참여는 사전 예약제로 운영되며, 네이버 폼과 전화(063-225-0505)로 접수할 수 있다.

완산벙커 더 스페이스에서 14일부터 18일까지 시민 참여형 프로그램이 진행된다/사진=전주관광재단 제공

△ 전주관광재단 완산벙커 더 스페이스

전주관광재단(대표이사 용선중)은 문화재생공간인 ‘완산벙커 더 스페이스’에서 14일부터 18일까지 시민참여형 프로그램을 운영한다. 행사기간 중 한복(생활한복 포함)을 착용하고 방문하는 관람객은 무료로 입장할 수 있다. 벙커 내부에서는 보물을 찾으면 선물을 증정하는 ‘보물찾기 이벤트’와 새해 소망을 적는 ‘소원트리 체험’ 등 가족단위 방문객을 위한 콘텐츠가 마련됐다.

