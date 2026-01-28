차가운 세상에 건네는 따뜻한 위로…복효근 산문집 ‘밑불이라는 말이 있다’

지리산 자락에 살면서 기록하는 서툰 사랑의 흔적 담겨

차가운 세상의 온기를 불어넣는 책이 나왔다. 시집 <버마재비 사랑> <따뜻한 외면> 등으로 독자들에게 깊은 서정을 전해온 복효근 시인이 산문집 <밑불이라는 밀이 있다>(푸른사상)를 출간했다.

이번 산문집의 부제는 ‘범실잡록’이다. 시인이 둥지를 튼 곳은 지리산 자락의 ‘범실’. 한자로 호곡(虎谷)이라 불리는 곳이다. 예로부터 호랑이가 엎드려 있는 형세이자 아직 쓰지 않은 명당이 숨어 있다는 땅이다. 연고 없는 타향이지만 자연의 품에 안겨 살아가는 그의 삶은 소박하면서도 단단하다.

책 곳곳에는 시인의 질박하고 다정한 마음이 묻어난다. 그는 마당과 농로에서 철따라 피는 들꽃을 따와 돌을 파서 만든 작은 그릇에 띄운다. 마치 여행지 숙소 입구에 놓인 환영 꽃단지처럼 매일 자신의 일상을 환대하는 소소한 의식은 읽는 이에게도 잔잔한 평온을 선물한다.

그러나 책은 단순한 전원생활 예찬에만 그치지 않는다. 표제작 ‘밑불’에 이르면 시인의 사유는 삶의 본질을 향해 깊어진다. 그는 매캐한 새벽 공기 속에 연탄을 갈던 날들과 언어를 찾기 위해 잠 못 이루던 고뇌의 시간을 ‘밑불’로 정의한다.

“살아온 날은 살아갈 날의 밑불이다. 이미 쓴 시는 새로이 쓸 시의 씨앗불이어야 한다. 시의 길, 재로 남는 길일지라도 불길 하나 이어놓고 가는.”(p.172)

복 시인은 작가의 말에서 “어떤 시인은 팔할이 바람이라고 했는데 나는 팔할이 실수였다”며 “어쩌면 여기에 실린 글은 수많은 실수의 기록이자 서툰 삶의 기록”이라고 고백한다. 그러면서 “내가 살아온 삶의 흔적인지라 몇 조각이나마 편린을 한데 모아서 정리해보고자 했다”고 덧붙였다.

남원 출신인 복효근 시인은 1991년 시와 시학으로 등단했다. 시집 <당신이 슬플 때 나는 사랑한다> <새에 대한 반성문> <목련꽃 브라자> <꽃 아닌 것 없다> 등을 펴냈다. 시와시학상, 신석정문학상, 박재삼문학상, 한국작가상 등을 수상했다.

