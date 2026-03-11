시 전문 계간지 ‘유심’ 2026년 봄호 발행

‘유신’ 초대시인 남진우, 신작시 ‘훠이훠이시마가 온다’ 등 게재

만해 한용운의 정신을 계승하는 시 전문 계간지 <유심>이 2026년 봄호를 통해 독자들과 만난다.

이번 호 ‘유심 초대 시인’의 주인공은 남진우 시인이다. 권두에 배치된 신작시 ‘휘이휘이시마(詩魔)가 온다’와 ‘진공묘유’는 삶과 죽음, 존재의 본질을 통찰하는 시인 철학적 사유를 정교하게 담고 있다.

특히 이번 호에서 시인은 신작 에세이를 통해 침묵의 미학을 언어의 가락으로 풀어낸다. 그는 산문에서 “침묵은 너무 시끄러워 일체의 소리가 들리지 않는 것”이라 역설하며 시인이 지향하는 침묵의 진미를 우회적으로 드러낸다. 이를 통해 독자들에게 언어 너머의 세계를 탐구하는 깊은 지적 즐거움을 선사한다.

신작시조와 신작시 섹션에는 한국 문단의 현재를 대표하는 필진들이 대거 참여해 풍성함을 더했다. 김범렬·김연동·윤경희 등은 정형의 틀 안에서 현대적 변주를 시도한 시조를, 고영민·권혁웅 등은 봄의 생동감을 담아낸 신작시를 각각 선보이며 한국문학의 역동성을 증명한다.

인문학적 깊이를 더한 다채로운 기획도 눈길을 끈다. 신달자 시인과 이광형 카이스트(KAIST) 총장이 참여한 ‘내 마음의 시 한 편’과 우찬제 평론가의 ‘예술가의 산문’은 시적 언어와 산문의 문법이 교차하며 발생하는 통찰을 전한다.

무엇보다 <유심>의 정체성을 응축한 ‘다시 읽는 무산 시’와 ‘다시 읽는 만해 한용운’ 섹션은 묵직한 울림을 준다. 이승원 교수의 무산 오현스님 시 고찰과 1926년 발행된 시집 <님의 침묵> 후기를 재조명한 기획은 유심이 지향하는 이정표를 선명하게 제시한다. 이 밖에도 서평 섹션인 ‘이 계절의 책’을 통해 한국문학이 도달한 현주소를 입체적으로 조망한다.

