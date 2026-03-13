정읍시장 선거 새로운 대결 구도 재편

민주당 예비경선 5명 압축, 본선거 조국혁신당, 무소속 후보 3자 대결

김대중 정읍시장 예비후보

김민영 정읍시장 예비후보

김재선 정읍시장 예비후보

이상길 정읍시장 예비후보

이학수 정읍시장

안수용 정읍시장 예비후보

최도식 정읍시장 예비후보

6.3지방선거 정읍시장 선거가 민주당 당내 경선 윤곽이 나오면서 새로운 대결 구도로 재편됐다.

민주당 전북특별자치도당 공직선거후보자추전관리위원회 자격심사에서 유진섭(전 정읍시장), 장기철(전 지역위원장), 차승환(건축 기술사) 등 3명이 부적격(공천탈락)을 받으면서 8명 민주당 후보군이 5명으로 압축됐다.

적격 통보를 받은 김대중(전 전북도의원), 이상길(현 시의원), 안수용(둘레 이사장), 최도식(전 행정관) 예비후보와 예외적용대상자로 25% 감점을 받는이학수 현 시장을 대상으로 예비경선이 실시될 예정이다.

그동안 각 언론사 지지도 적합도 여론조사에서 앞서있는 이학수 현 시장을 쫓아서 김대중, 이상길 예비후보와 유진섭, 장기철 출마예정자가 추격하던 양상에서 중위권 2명이 배제되며 이들에 대한 지지도가 어느 후보로 이동하느냐가 관건이다.

특히 14일 현재 지역 정치권에서는 예비경선이 민주당 권리당원을 대상으로 하는 만큼 이학수 현 시장도 25%감점 부담을 받아들이고 참여한다는 분석이 나온다.

‘지방재정대상 대통령상’ 수상 등 시정성과를 내세우고 있는 이 시장은 경선 참여 후보들중에서 권리당원에 가장 강점을 갖고 있는 것으로 평가받고 있기 때문이다.

이같은 다양한 변수가 발생한 경선 과정에서 상대적으로 김대중, 이상길 예비후보에 대한 유권자들의 관심이 높아지고 있다.

김대중 예비후보는 ‘2035 정읍 대전환을 위한 민생경제(농지연금, 민생금융, 청년둥지) 3대 정책’과 ‘정읍고창부안 서남권 연합도시’ 구상을 발표하고 시민 제안정책 공모를 통해 소통하며 유권자들에게 다가서고 있다.

이상길 예비후보는 ‘365 이동시장실 운영’, ‘시내버스 전면 무료’, ‘장명동 구 경찰서 부지에 컨벤션(웨딩) 기능을 갖춘 현대식 한옥 유스호스텔(가칭 이순신유스호스텔)설립’ 등을 공약하며 윤준병 국회의원과 함께 하는 사진을 현수막으로 게첨하고 발빠르게 움직이고 있다.

이에 대응하여 최도식 · 안수용 예비후보는 오는16일 정책연대를 선언하는 기자회견을 갖고 정읍발전을 위한 최고의 공약을 발표할 예정이다.

민주당 경선을 거쳐 최종 공천후보가 결정되면 본선거에서 조국혁신당 김민영(전 정읍산림조합장)후보, 무소속 김재선(덕산그룹 회장)후보와 3자 대결이 펼쳐진다.

정읍=임장훈 기자

