우범기 전주시장, ‘하위 20%’ 결국 인정했다⋯"결과 겸허히 수용"

‘사실무근’ 입장 번복⋯"엄중한 채찍질로 받아들이겠다"

(왼쪽부터) 우범기 전주시장이 ‘하위 20%’와 관련해 9·13일에 올린 페이스북 게시글.

우범기 전주시장이 최근 진행된 더불어민주당 선출직 공직자 평가에서 하위 20%에 포함됐다고 밝혔다. 당의 선출직 평가에서 관련 통보를 받은 사실이 없다고 밝힌 지 닷새만이다.

우범기 시장은 13일 본인의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “이번 당 선출직 공직자 평가에서 하위 20%에 포함됐다는 뼈아픈 결과를 무거운 마음으로 겸허히 수용한다”며 고개를 숙였다.

앞서 우 시장은 지난 9일쯤 "지난 주말 도당으로부터 최종 적격 판정을 받았고, 감점도 없다”며 “하위 20% 통보를 받은 사실도 없다. 그동안 침묵한 것은 당의 일정과 결정을 존중하기 때문이었다“고 밝힌 바 있다.

이후 국주영은·조지훈 시장 예비후보는 경선 가·감산 공개 등을 요구했지만, 우 시장 측은 사실무근이라는 입장을 밝혔었다.

우 시장은 이에 대해 “당의 평가 결과를 전달받는 과정에서 착오가 있었다”면서 “사실관계를 끝까지 명확히 확인하지 못한 채 성급하게 글을 올렸다. 변명의 여지가 없는 저의 불찰”이라고 설명했다.

이어 “최근 제 페이스북에 게시했다가 삭제한 당 선출직 평가 관련 글에 대해 깊은 사과의 말씀을 드린다”면서 “전주의 변혁과 시민의 삶을 위해 더욱 헌신하라는 엄중한 채찍질로 받아드리며, 부족함을 철저히 돌아보는 성찰의 계기로 삼겠다”고 전했다.

그러면서 “앞으로 더 낮은 자세로 시민의 목소리에 귀 기울이며, 변함없이 투명하고 진정성 있는 행보로 보답할 수 있도록 혼신의 힘을 다하겠다”고 약속했다.

