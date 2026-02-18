설 민심 청취한 전북 정치권…지선·타운홀 앞 현안 봇물

전북 정치권, 시장·산업현장 돌며 도민들과 민생·미래 해법 점검 이재명 대통령 전북 타운홀·완주·전주 통합 등 설 밥상 화두

6·3 지방선거와 이재명 대통령의 전북 타운홀 미팅을 앞둔 설 명절, 전북 국회의원들은 지역내 전통시장과 산업 현장을 누비며 민심을 확인했다.

전북 도민들은 지난해 대선에서 90%에 가까운 지지를 보낸 뒤 전북 출신 인사들이 정부와 집권 여당 지도부에 대거 포진한 만큼 이에 걸맞는 성과를 주문했다.

먼저 통일부 장관인 정동영 의원(전주병)은 설 연휴 기간 완주 DH오토리드와 전북대 피지컬AI 실증랩을 찾았다. 정 의원은 현장에서 생산성 향상과 가공비 절감 사례를 점검하며 전북이 AI 대전환의 거점으로 도약해야 한다고 강조했다.

국토교통부 장관인 김윤덕 의원(전주갑)은 설 특별교통대책을 점검하며 귀성·귀경 안전과 수송 대책을 챙겼고 지역구 방문도 잊지 않았다.

이원택 의원(군산·김제·부안을)은 김제 전통시장과 전주역을 찾아 귀성객·상인들과 인사를 나누고, 김윤덕 장관을 만나 호남선·전라선 고속열차 증편을 요청했다.

안호영 의원(완주·진안·무주·장수)은 진안군 동향면 능금리의 고향을 찾아 주민들과 인사를 나눈 뒤 지역 전통시장과 마을을 돌며 어르신들의 생활 민원을 들었다.

민주당 전북도당위원장인 윤준병 의원(정읍·고창)은 도매·청과시장과 상가, 복지시설을 잇달아 방문하며 상인·근로자들의 목소리를 들었다.

박희승 의원(남원·장수·임실·순창)도 남원 공설시장과 용남시장, 임실·순창·장수 전통시장을 돌며 소상공인들의 체감 경기를 점검했다.

이번 명절 기간 정치권이 현장에서 확인한 민심의 핵심은 괄목할 만한 ‘성과 요구’였다.

30년 난제인 완주·전주 통합은 시군의회 의결 여부가 불투명해지면서 향방이 다시 안갯속에 놓였고, 새만금 역시 속도감 있는 진전을 체감하기 어렵다는 평가가 이어졌다. 피지컬AI, 이차전지, 재생에너지 등 미래 산업 전략에 대해서도 구체적인 실행 계획을 내놓아야 한다는 요구가 설 현장에서 적지 않았다.

특히 전북 정치권이 중앙 권력의 중심에 서 있는 지금이야말로 가시적 성과를 만들어내야 할 시점이라는 압박이 감지됐다. 대선 이후 높아진 정치적 위상에도 불구하고 지역 현안이 속도를 내지 못할 경우 기대가 실망으로 바뀔 수 있다는 우려도 나왔다.

설 밥상에서는 2월 예정된 대통령 전북 타운홀 미팅에 대한 관심도 이어졌다. 답보 상태에 놓인 지역 현안에 대해 정치권과 도정이 논리와 실행 방안을 갖춰 정부를 설득하고, 이번만큼은 실질적인 성과로 연결해야 한다는 주문이 잇따랐다.

수도권 출신으로 전주에 정착해 20년째 자영업을 운영하는 A씨는 “정치적으로는 힘이 세졌다는데 우리 삶이 얼마나 달라졌는지 잘 모르겠다”며 “이번에는 말이 아니라 결과를 보여줬으면 한다”고 말했다.

서울=이준서 기자

