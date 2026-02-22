조국혁신당 중앙당 당직에 전북 인사 5명 임명…전북 현안 해결 ‘역할’ 기대

김민영, 김성수, 김왕중, 유기상, 이주현 등 당대표 특보, 정책위 부의장 임명 혁신당 전북도당 전북정치 역할 위상 강화…지방선거 겨냥한 ‘선거용’ 해석도

조국혁신당 당직에 임명된 이들. 사진 왼쪽부터 김민영, 김성수, 김왕중, 유기상, 이주현 씨. /혁신당 전북도당

조국혁신당은 지난 20일 국회 본관에서 제31차 최고위원회의를 열고 중앙당 당직 임명을 의결했다.

혁신당 전북특별자치도당은 이번 인선에서 전북 인사 4명이 당 대표 특보, 1명이 정책위원회 부의장으로 임명되면서 전북 정치의 역할과 위상이 한층 강화됐다고 평가하고 있다.

하지만 외부에선 이들 5명 모두 이번 지방선거 기초단체장 출마자들이어서 선거를 앞둔 당직 임명이라는 해석도 나온다.

임명된 전북 인사는 당대표 특보에 김민영 전 정읍시 산림조합장과 유기상 전 고창군수, 김성수 김제시·부안군 지역위원장, 이주현 군산시 지역위원장이다.

또 정책위원회 부의장에는 김왕중 전 임실군의원이 임명됐다.

혁신당 전북자치도당은 이번 임명이 그동안 당의 기반을 지켜온 전북 정치의 책임과 기여를 반영한 것으로 평가하고 있다.

특히 지역 현안에 대한 이해와 행정 경험을 갖춘 인사들이 전면에 배치되면서, 중앙당 의사결정 과정에서 전북의 목소리가 보다 실질적으로 반영될 것으로 기대하고 있다.

혁신당 전북자치도당 관계자는 "이번 인선을 계기로 새만금, 군산 산업 회복, 농생명 발효산업, 균형발전 과제 등 전북 핵심 현안을 중앙정치 차원에서 적극 추진해 나갈 방침"이라고 말했다.

백세종 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지