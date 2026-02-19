전북애향본부, 23일 ‘완주·전주 통합 촉구 호소문’ 발표

전북도의회 앞에서 완주·전주 통합 추진 단체 등 대거 참여 예고

전북애향본부(총재 윤석정)는 23일 오후 4시 전북도의회 앞에서 ‘완주·전주 통합 촉구 호소문’을 발표한다.

이날 호소문 발표에는 전북애향본부와 전북상공회의협의회, 대한건설협회 전북도회, 전북중소기업단체협의회, 전북기업사랑도민회 등이 참여할 예정이다.

또한 범도민새만금지원협의회와 전북수출협의회, 전북발전협의회, 전북특별자치도민회 중앙연합회, 완주·전주 통합 추진 단체 등 도내 주요 경제·사회단체가 대거 참여를 예고했다.

이번 호소문 발표는 완주·전주 통합 필요성에 대한 지역 여론을 결집하고 정부에 이를 전달하기 위한 취지로 진행된다.

전북애향본부 관계자는 “이번 호소문 발표를 계기로 완주·전주 통합에 대한 도민 공감대를 확산시키고, 정부와 정치권의 적극적인 지원을 이끌어내겠다”고 밝혔다.

김영호 기자

