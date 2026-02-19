李대통령, ‘계엄 저지’ 시민들 노벨평화상 추천에 “인류사의 모범, 대한민국은 합니다”

올 1월 국내외 정치학자들, 노벨위에 추천…‘빛의 혁명’ 배경·의의 등 설명

이재명 대통령. /청와대 제공

이재명 대통령은 19일 12·3 비상계엄 사태를 극복한 ‘대한민국 시민’들이 노벨평화상 후보로 추천된 것과 관련해 뜨거운 응원의 메시지를 전했다.

이 대통령은 이날 엑스(X·구 트위터)에 “인류사의 모범이 될 위대한 대한 국민의 나라, 대한민국이었기에 가능했다"며 "대한민국은 합니다!”라고 적었다.

앞서 이 대통령은 지난 12월 3일, 계엄 사태 1주년을 맞아 발표한 특별성명에서 “대한 국민들이야말로 노벨평화상을 수상할 충분한 자격이 있다고 확신한다"며 "만약 대한 국민이 평화를 회복하고 온 세계에 민주주의의 위대함을 알린 공로로 노벨평화상을 받는다면 갈등과 분열로 흔들리는 모든 국가에 크나큰 전환점이 될 것”이라고 밝혔다.

김의영 서울대 정치외교학부 교수에 따르면 세계정치학회(IPSA) 전·현직 회장을 포함한 일부 정치학자들은 올 1월 노르웨이 노벨위원회에 한국의 ‘시민 전체’(Citizen Collective)를 노벨평화상 후보로 추천했다.

이들은 12·3 비상계엄이라는 헌법적 위기를 내전이나 유혈 사태 없이 평화적 연대로 막아낸 시민의 노력을 ‘빛의 혁명’으로 규정하고, ‘민주주의 복원력’을 보여준 글로벌 모범 사례라고 평가했다.

