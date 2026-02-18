K-water용담댐지사, 지역아동들에 설 명절 나눔 활동

사진=용담댐지사 제공

한국수자원공사(K-water)용담댐지사(지사장 구인도)는 지역사회 상생과 복지 사각지대 해소에 기여하고자 지난 11일 진안 주천면 지역아동센터를 방문, 쌀 등의 식료품을 전달했다.

지역 어린이들에게 실질적 도움이 될 수 있는 설 명절 물품 나눔행사를 가진 것.

구인도 지사장은 “설 명절 나눔 행사가 우리 지역을 이끌어갈 미래 인재들에게 작은 보탬이 되기 바란다”며 “앞으로도 지역사회와 함께 호흡하는 활동을 이어가겠다”고 밝혔다.

한편, 용담댐지사는 지역사회와의 상생을 위한 다양한 활동을 지속해 오고 있다. 교육청과 연계해 지역 육영사업을 추진, 지역 미래 인재육성을 지원하고 있다. 또 전 직원의 자발적 참여로 ‘물사랑 나눔펀드’를 조성해 지역아동센터 방한의류, 취약 청소년 난방유 및 쌀 등도 지원해 오고 있다.

진안=국승호 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지