전북도, 문체부에 하계 올림픽 신청서 제출…정부 심의 시작

지난해 2월 서울 제치고 국내 후보지 선정된 지 1년 여만 AI 디지털 기반 혁신 대회 운영 모델로 정부 승인 이끌 계획

전북특별자치도가 문화체육관광부에 ‘2036 전주하계올림픽 유치신청서’를 공식 제출했다고 19일 밝혔다.

이날 전북자치도청 기자실에서 진행된 언론 브리핑에서 유희숙 전북도 2036하계올림픽유치단장은 “전북의 올림픽 유치 도전이 지방자치단체 차원의 준비 단계를 넘어 중앙정부의 정식 심의 무대에 오르게 됐음을 의미한다”고 말했다.

지난 1988년 서울올림픽 이후 두 번째 하계올림픽 개최를 향한 국가 차원의 유치 확정 절차가 본격화된 것이다.

이번 신청서 제출은 지난해 2월 대한체육회가 전북을 국내 후보도시로 선정한 이후 국제경기대회 지원법 등 관계 법령에 따라 진행되는 후속 절차다.

신청서에는 2036년 7월 25일부터 9월 7일까지 개최되는 올림픽과 패럴림픽의 청사진이 담겼다.

선택종목을 포함한 33개 종목을 전북을 비롯해 서울, 대구, 충북 충주 등 연대도시에서 치르며 기존 시설을 최대한 활용해 저비용·고효율의 지속가능한 대회를 구현한다는 구상이다.

이를 통해 수도권 집중을 완화하고 국가 균형발전이라는 시대적 과제도 함께 실현하겠다는 복안이다.

도는 향후 정부 심의 과정에서 올림픽 유치가 가져올 새로운 도약과 미래 비전을 제시할 방침이다.

아울러 지역 경제 활성화와 국가적 차원의 막대한 경제 파급효과 창출뿐 아니라 대회 종료 후에도 지역 자산으로 남을 지속가능한 레거시 활용 전략, AI와 디지털 기반의 혁신적인 대회 운영 모델 정립 등을 부각해 정부 승인을 이끌어낸다는 계획이다.

김영호 기자

