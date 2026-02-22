전주만 웃고 군산·익산은 흔들…전북 집값 ‘엇갈린 상승’

한국부동산원 1월 주택가격동향 “전주가 상승 견인” 군산·익산 하락 속 지역 양극화…회복 아닌 ‘불균형’

전북지역 주택가격이 상승세로 돌아섰지만, 상승의 온기가 전주에 집중되면서 지역 간 격차가 뚜렷해지고 있다.

상승 국면이라는 겉모습과 달리, 일부 지역은 여전히 하락 흐름에서 벗어나지 못하면서 전북 주택시장이 ‘회복’이 아닌 ‘양극화된 반등’ 양상을 보이고 있다는 분석이 나온다.

22일 한국부동산원이 발표한 ‘1월 전국주택가격동향조사’에 따르면, 전북 주택 매매가격지수는 전월 대비 0.20% 상승했다. 이는 지방 평균 상승률(0.06%)을 웃도는 수준이다. 전세가격도 0.16%, 월세통합가격지수도 0.19% 상승하며 매매·전세·월세 모두 상승 흐름을 보였다.

그러나 상승 흐름의 중심에는 전주가 있었다. 전주시 완산구는 0.75%, 덕진구는 0.58% 상승하며 전북 전체 상승을 견인했다. 정주여건이 양호한 선호 단지를 중심으로 매수 수요가 이어지면서 가격이 상승한 것으로 분석된다.

반면 익산시는 –0.42%, 군산시는 –0.17% 하락하며 전북 내부에서도 뚜렷한 온도차를 보였다.

전세시장 역시 같은 흐름을 보였다. 전주시 덕진구(0.55%), 완산구(0.34%)는 상승했지만, 군산과 익산은 각각 –0.14%로 하락했다. 이는 인구 감소와 공급 부담이 동시에 작용하면서 비전주권의 주택 수요 기반이 약화된 영향으로 풀이된다.

월세시장도 상승세를 이어갔다. 전북 월세가격지수는 전월 대비 0.19% 상승했다. 금리 부담과 전세자금 마련 어려움으로 전세 대신 월세를 선택하는 수요가 늘어난 영향으로 분석된다. 특히 청년과 신혼부부를 중심으로 월세 전환이 확산되면서 임대시장 구조 변화가 가격 상승으로 이어지고 있다.

문제는 이런 상승이 지역 전체의 회복을 의미하지 않는다는 점이다. 전주를 제외한 군산·익산 등 주요 도시에서는 여전히 수요 부족과 공급 부담이 겹치며 가격 하락 압력이 지속되고 있다. 산업 침체와 인구 감소가 동시에 진행되면서 주택시장 기반 자체가 약화되고 있기 때문이다.

전문가들은 전북 주택시장이 하나의 시장이 아니라 ‘전주 중심 단일 성장 구조’로 재편되고 있다고 진단한다. 행정·교육·의료 인프라가 집중된 전주는 상승세를 유지하는 반면, 산업 기반이 약화된 군산·익산은 하락 압력이 지속되는 구조가 고착화되고 있다는 의미다.

전북 주택시장이 상승과 하락이 동시에 나타나는 ‘분절된 상승’ 국면에 들어섰다는 분석이 나오는 이유다. 숫자상 상승세와 달리, 실제 시장은 지역별로 완전히 다른 방향으로 움직이고 있는 셈이다. 이제 전북 주택시장의 핵심 과제는 상승 여부가 아니라, 전주와 비전주권 간 격차를 어떻게 해소할 것인가로 옮겨가고 있다는 게 부동산 전문가들의 시각이다.

부동산 업계 관계자는 “전주만 상승하는 흐름이 이어질 경우 전북 전체 주택시장의 체력은 오히려 약해질 수 있다”며 “지역 산업 회복과 인구 유입 없이 가격 상승만 나타나는 구조는 지속 가능하지 않다”고 말했다.

