李대통령, 설 선물에 ‘8도 집밥 세트’…“따뜻한 밥상, 평온한 일상 되길”

‘특별제작’ 그릇·수저세트, ‘5극 3특’ 권역 특산품 식재료 민주·참전유공자 배우자 새로 포함…‘예우와 존경’ 범위 확대

청와대는 4일 이재명 대통령이 사회 각계각층에 전달한 설 선물을 공개했다. /연합뉴스 제공

이재명 대통령이 2026년 설 명절을 맞아 호국영웅과 사회적 배려 계층 등 사회 각계각층에 설 선물을 발송했다고 청와대가 4일 밝혔다.

올해 설 선물의 핵심 키워드는 ‘집밥’이다.

특별 제작된 그릇·수저 세트와 함께 전국 ‘5극 3특’의 특산물로 구성된 집밥 식재료가 담겼다.

구체적으로는 △경기 양평의 간장(수도권) △충남 청양 표고채(중부권) △대구 달성 쌀(대경권) △전남 장흥 매생이(호남권) △경남 김해 떡국떡(동남권) 등 5개 권역과 △전북 부안 현미 △강원 영월 찰수수 △제주 찰기장 등 3개 특별자치단체의 제품이 포함됐다.

청와대는 “‘5극 3특’ 권역의 특색을 반영하고 지역 균형 발전과 지역 간 상생·통합의 의미를 담았다"고 소개했다.

선물 제공 대상은 각계 주요 인사들과 국가에 헌신한 호국 영웅, 사회적 배려 계층 등이다.

여기에 민주유공자와 참전유공자의 배우자를 새롭게 포함해 국가를 위해 헌신한 분 및 그 가족에 대한 예우와 존경을 더욱 분명히 했다고 청와대는 설명했다.

이 대통령은 선물에 동봉한 연하장을 통해 국민들에게 직접적인 메시지를 전했다.

이 대통령은 “온 가족이 한자리에 둘러앉아 따뜻한 밥상을 함께 나누길 바란다”며 “내일은 오늘보다 나을 것이라는 믿음을 드릴 수 있도록, 삶에서 변화를 체감할 수 있도록 더욱 치열히 노력하겠다”고 말했다.

청와대는 “따스한 밥상으로 하루를 시작하고 편안한 집밥으로 고된 하루를 마무리하는 우리 국민의 평온한 일상을 위해 최선을 다하겠다는 대통령의 다짐이 담긴 선물”이라고 설명했다.

