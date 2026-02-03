전북참여자치 "안호영 의원의 전주·완주 통합 추진 결단 지지"

[연합뉴스 자료사진]

참여자치전북시민연대는 3일 성명을 내고 "더불어민주당 안호영(완주·진안·무주) 의원의 전주·완주 통합 추진 결단을 적극 지지한다"고 밝혔다.

시민연대는 "최근 대전·충남, 광주·전남이 행정통합을 공식 선언하며 초광역 협력의 흐름이 본격화하고 있다"며 "이러한 변화 속에서 전북 역시 더 이상 지역 분절과 내부 갈등에 머물러 있을 수 없다는 점은 분명하다"고 강조했다.

이어 "그동안 전주·완주 통합에 가장 소극적인 입장을 보여왔던 완주 지역의 안호영 국회의원이 어제 '완주가 강화되는 상생의 방식, 전주와 함께 성장하는 통합안'을 전제로 통합 찬성 입장을 밝힌 것은 전북의 미래를 둘러싼 논의가 새로운 국면으로 접어들었음을 의미한다"며 "늦은 감이 있지만 지역의 변화와 혁신을 위한 결단을 내린 것에 박수를 보낸다"고 환영했다.

아울러 "전주·완주 통합 논의는 찬성·반대의 감정적 대립을 넘어 어떤 통합이 전북을 살리고 지역사회를 발전시킬 수 있느냐는 본질적 질문으로 나아가야 한다"고 제언했다.

