정읍시장 출마 유진섭, 중 ·고교신입생 교육복지 공약

정읍지역 중·고교 신입생 전원 입학준비금 100만 원 지급

유진섭 민선7기 정읍시장

유진섭(전 정읍시장)정읍시장 출마 예정자가 지역 인재 육성과 학부모의 경제적 부담 완화를 위해 관내 중 · 고등학교에 입학하는 신입생 전원에게 입학준비금 100만 원을 지급하겠다는 파격적인 공약을 발표했다.

유 전 시장은 3일 보도자료를 통해 “지난 2018년 ‘졸업생 지원’ 공약 실천 연장선에서 이번 2026년 ‘신입생 준비금' 공약은 교육 복지 완결판이다”고 의미를 부여했다.

지난 2018년 선거 당시, 정읍의 학생들이 경제적 어려움 없이 사회에 첫발을 내디딜 수 있도록 관내 고등학교 졸업생 전원에게 100만 원의 지원금을 약속하고 이를 이행했다는 것.

실제로 정읍시는 지난 수년간 대학 신입생에게는 장학금을, 취업 준비생에게는 구직지원금을 지급하며 지역 청년들의 든든한 버팀목 역할을 해왔다.

이번 2026년 공약은 지원 대상을 대학교 진학 시점에서 중·고등학교 입학 시점으로 대폭 앞당겨, 청소년기 교육의 공정성을 확보하겠다는 의지를 담고 있다.

입학준비금 100만 원은 교복, 학습 도구, 정보통신 기기 구매 등 학생들이 새로운 학문을 공부하기 위해 필요한 실질적인 비용으로 활용될 예정이다.

유 전 시장은 이번 정책의 배경으로 △지역 간 학습 편차 해소 △가정 경제 부담 경감 △지역 인재 양성을 꼽았다.

그는 “정읍의 학생들이 원하는 학문을 마음껏 공부하고 지역의 인재로 성장하는 것이 우리가 살아가는 정읍시 발전의 가장 중요한 초석이다"고 강조했다.

특히 수도권과의 교육 격차 및 고물가 시대에 학부모들이 느끼는 교육비 부담을 지자체가 직접 분담함으로써, ‘교육하기 좋은 도시 정읍’의 위상을 확고히 하겠다는 전략이다.

유진섭 전 시장은 “정읍의 모든 중·고등학생들이 평등한 출발선에서 꿈을 펼칠 수 있도록 정책을 확대하겠다”며 “정읍의 아이들이 정읍에서 배우고, 정읍을 위해 일하는 선순환 구조를 만들겠다”고 밝혔다.

정읍=임장훈 기자

