“설 명절, 고창군 농특산품 고속도로 휴게소에서 만나요”

중부고속도로 오창휴게소서 풍천장어·꿀고구마 특판…판로 확대 기대

고창군이 중부고속도로 오창휴게소(하남방향)에서 지역 농특산품 특별판매 행사를 개최하고 있다. 사진제공=고창군

고창군이 설 명절을 앞두고 중부고속도로 오창휴게소(하남방향)에서 지역 농특산품 특별판매 행사를 개최한다.

이번 특판 행사는 6~8일, 13~15일 금·토·일 주말 기간 동안 하루 두 차례씩 운영되며, 귀성객과 여행객을 대상으로 설 선물로 인기가 높은 고창 풍천장어와 꿀고구마를 선보인다. 고속도로 휴게소라는 접근성 높은 공간에서 진행되는 만큼 소비자와의 접점을 넓히는 계기가 될 것으로 기대된다.

앞서 고창군은 지난 1월 고속도로 휴게소 운영 전문 기업인 ㈜범화와 지역 발전을 위한 상생협약을 체결한 바 있다. 이를 통해 그동안 수도권과 백화점 위주로 형성돼 있던 지역 우수 농특산품 유통망을 중부권까지 확대할 수 있는 기반을 마련했다는 평가다.

군은 이번 행사를 시작으로 제철 농산물 출하 시기에 맞춘 지속적인 판매전을 추진해 농가 소득 증대와 지역 농산물 브랜드 인지도 제고에 힘쓸 방침이다.

고창군수는 “고창의 보물과도 같은 우수 농특산품의 판로를 전국적으로 넓혀 나가는 일은 지속가능한 농업·농촌을 위한 중요한 과제”라며 “앞으로도 농민 소득 향상을 위한 다양한 지원 정책을 적극 추진하겠다”고 밝혔다.

고창=박현표 기자

