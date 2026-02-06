고창교육지원청, 2026 고창교육 비전 공유 설명회 성료

현장 중심 실천과 10대 핵심과제로 미래 교육 청사진 제시

고창교육지원청 한숙경 교육장이 ‘2026 고창교육계획’에 대해 설명하고 있다. 사진제공=고창교육지원청

고창교육지원청(교육장 한숙경)은 지난 5일 오후 2시 고창교육지원청 2층 대회의실에서 ‘2026 고창교육계획 설명회’를 개최하고 지역 교육공동체와 함께 고창교육의 미래 비전을 공유했다.

이날 설명회에는 학부모협의회와 학교운영위원회협의회, 유·초·중등 교(원)장과 교감, 교직원, 전북특별자치도교육청 장학사 등 80여 명이 참석해 2026년 고창교육의 방향과 핵심 정책에 높은 관심을 보였다.

행사는 개회를 시작으로 한숙경 교육장의 인사말, 2025년 고창교육 운영 성과 보고, 2026 고창교육 10대 핵심 실천과제 및 주요 정책 안내 순으로 진행됐다. 이어진 질의응답 시간에는 학교 현장의 다양한 의견이 제시되었으며 실질적인 소통의 장이 마련됐다.

2026 고창교육은 ▲독서·인문교육 강화 ▲개념기반 탐구수업과 수업혁신 ▲기초학력 및 학력신장 지원 ▲AI·디지털 기반 미래교육 확대 ▲특성화고 취업 및 진로·진학 지원 ▲교육활동 보호 강화 ▲민주·생태·역사교육 활성화 ▲학생 마음건강 지원 ▲다문화교육 강화 ▲유아·늘봄 및 방과후 지원 확대 등 10대 핵심 실천과제를 중심으로 추진될 예정이다.

고창교육지원청은 이번 설명회를 계기로 학교 현장과의 지속적인 소통을 통해 학생·학부모·교직원이 함께 공감하는 교육정책을 실현한다는 방침이다. 특히 지역 특색을 살린 교육과 책임 있는 지원을 바탕으로 ‘건강하고 안전한 학교’, ‘미래를 준비하는 고창교육’ 구현에 속도를 낼 계획이다.

한숙경 교육장은 “2026 고창교육은 학생과 학부모, 교직원의 성장과 지원을 중심에 두고 현장과 지역의 목소리를 적극 반영하여 고창교육 르네상스를 지향한다”며 “전통과 미래가 공존하는 지역 맞춤형 교육과정을 지원하고, 현장의 실천력을 높이는 정책 추진을 통해 신뢰받는 공교육을 만들어 가겠다”고 강조했다

고창=박현표 기자

