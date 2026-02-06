임실지역 우수 농특산물 수도권 소비자 집중 공략

서울 강서구 등 5개 자치구에서 설 맞이 농특산물 직거래 행사

설 명절을 앞두고 임실군이 지난 5일 서울 강서구 등 5개 자치구에서 임실N치즈 등 우수 농특산물 할인 직거래 장터를 열며 수도권 소비자 집중 공략에 나섰다.

이번 직거래 행사는 5일과 6일 서울 강서구와 양천구를 시작으로 7일에는 서대문구 홍제폭포광장과 구로구 구로구청 광장에서 각각 펼쳐진다.

또 11일과 12일에는 마포구 마포구청과장 등 서울시 일대에서 설 명절 전까지 순차적으로 진행된다.

이번 행사는 임실군과 서울 강서구가 1999년 자매결연 후 지속적인 교류행사로 도·농간 상생과 지역 농산물 소비촉진을 위해 마련됐다.

행사에는 임실엔 치즈클러스터와 임실축협 등 임실군 관내 11개 업체가 참여, 임실치즈와 유제품을 비롯 임실한우와 한과 등이 선보였다.

상품들은 임실군을 대표하는 우수 농특산물로서, 시중가보다 최대 20% 할인된 가격으로 저렴하게 선보여 대도시 소비자들에 큰 호응을 얻고 있다.

특히 가장 먼저 열린 서울 강서구에서는 임실군 고향사랑기부제 참여자를 대상으로 기존 답례품 이외에 ‘두쫀쿠’를 추가로 증정하는 이벤트도 함께 진행했다.

더불어 임실군청 공식 유튜브 채널‘임실엔TV’ 구독 이벤트도 병행 운영하며 서울시민들에 임실군 홍보에 주력했다.

농협중앙회 임실군지부는 쌀 1kg 150개 증정 이벤트를 마련해 농특산물 구매를 유도했고 생산자와 소비자간 교류 확대에도 앞장섰다.

직거래장터 행사는 최근 3년간 약 4억5000만원의 매출을 기록해 농가의 소득증대와 지역경제 활성화에 실질적인 성과를 거둬왔다.

심민 군수는 “우수 농특산물을 도시 소비자들에 합리적인 가격으로 선보였다”며 “직거래와 고향사랑기부제로 지역경제 활성화와 농가소득 증대에 힘쓰겠다”고 말했다.

임실=박정우 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지