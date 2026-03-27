차기 김제시의회 대폭 물갈이 ‘예고'

정원 14명중 9명 개인사정으로 ‘자리바뀜’ 정치신인 도전·비례대표 지역구 출마 경쟁 정책대결 보다 흑색비방전 성행 우려감도

제9대 김제시의회가 지난 24일 제296회 임시회 제2차 본회의를 끝으로 공식적인 의정활동을 마감했다.

오는 6·3 전국동시지방선거를 전환점으로 차기 제10대 김제시의회 의원들의 대폭 물갈이가 예고돼 지역사회의 관심이 쏠리고 있다.

현재 김제시의회의 정원은 비례대표 2명을 포함해 총 14명이다. 그러나 제9대 의회 회기 중 1명이 불미스러운 사건으로 조기 제명됐고, 전북특별자치도의원에 도전하는 3명과 지역농협 조합장 출마와 건강 등 개인사정으로 출마를 포기한 3명, 비례대표 2명 등 의원 정원 14명 중 9명의 ‘자리바뀜’이 확실시 됨에 따라, 이번 6·3지방선거가 그 어느 때보다 정치신인들의 도전이 거셀 것으로 전망된다.

취재 결과 서백현 현 시의회 의장과 양운엽 의원, 황배연 의원이 개인 사정을 이유로 6·3지방선거 출마를 포기했고, 김영자 의원과 김주택 의원, 이병철 의원은 도의원 출마를 공식 발표했다.

비례대표의 경우 2명 모두 지역구 출마로 재선을 노리고 있다. 전수관 의원은 라선거구에서 최승선 의원과 격돌하며, 문순자 의원은 마선거구에서 김승일 의원과 공방을 벌인다. 나머지 주상현(가선거구)·오승경(나선거구)·이정자 의원(다선거구)도 예비후보 등록을 마치고 표심잡기에 분주한 상황이다.

이번 선거의 관전 포인트로는 먼저, 4년 전 지방선거에서 ‘민주당 공천=당선’이라는 편협된 고정관념을 깨고 김제시의회에 입성한 무소속 후보들의 선전이 재현될지 여부다. 아직까지 예비후보 등록은 더불어민주당 소속 일색이지만 지연·학연·혈연이 중시되는 지역사회 특성상 무소속 당선 가능성도 배제할 수 없기 때문이다.

비례대표 2명의 지역구 도전 성공여부와 선거법 개정이전 의원직을 사퇴한 김주택 전 의원과 현직 프리미엄을 안고 출마한 이병철 의원이 ‘한솥밥’을 먹던 관계에서 도의원(김제시 제 1선거구) 의석을 놓고 맞대결을 벌이는 점도 관심사다.

그러나 가장 핵심은 비례의원 포함 무려 9명의 의원이 교체되는 이번 6·3지방선거를 시의회 입성의 최대 기회로 여기는 정치신인들의 도전이 만만치 않아, 자칫 이번 선거가 ‘정책대결’이 아닌 ‘흑색비방전’으로 퇴색될 우려를 배제할 수 없다는 점이다. 짧은 선거운동기간 최대의 효과를 거두기 위해 진위 여부를 떠나 ‘까더라~’식의 상대 후보 흠집내기 선거전략이 성행할 가능성이 높기 때문이다.

지역사회에서 각 예비후보들과 나름의 관계를 맺고 있는 유권자들은 차별화된 선거공약이 없을 경우, 상대 후보 흠집내기에 현혹돼 잘못된 판단을 할 수 있기 때문에 유권자들의 현명한 선택이 절실히 요구되고 있다.

김제=강현규 기자

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