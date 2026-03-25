남원시장 민주당 경선 ‘4파전’… 단일화에 쏠린 눈

김영태·김원종·양충모·이정린 경쟁 구도 조직·당원·확장성 충돌…복합 경쟁 양상 지역 정치권 “막판 연대 여부가 분수령”

사진=클립아트코리아

더불어민주당 남원시장 경선이 4파전으로 확정된 가운데, 후보 단일화 여부가 판세를 가를 최대 변수로 떠오르고 있다.

더불어민주당 전북특별자치도당 공직선거후보자추천관리위원회는 지난 24일 기초단체장 후보자 2차 심사 결과를 발표하고, 남원시장 경선 후보를 최종 확정했다.

경선에는 김영태 남원시의회 의장, 김원종 더불어민주당 당대표 특보, 양충모 전 새만금개발청장, 이정린 전 전북특별자치도의원이 이름을 올렸다.

후보가 4명으로 확정되면서 별도의 예비경선 없이 곧바로 본경선이 치러진다. 경선은 권리당원 투표 50%와 국민여론조사 50%를 반영하며, 과반 득표자가 없을 경우 1·2위 간 결선투표로 이어진다.

이번 경선은 단순한 다자 경쟁을 넘어 서로 다른 정치 기반이 충돌하는 구도로 짜였다는 평가다. 지역 조직, 당원 기반, 외연 확장성이 복합적으로 맞물리면서 표심이 여러 갈래로 나뉠 가능성이 크다.

후보들은 각기 다른 강점을 앞세워 경쟁에 나선 상태다. 지역 조직력과 인지도, 중앙당 인맥과 정책 실행력, 행정 경험과 전문성, 지역 밀착형 기반 등이 맞물리며 뚜렷한 우열을 가리기 어려운 구도라는 분석이다.

특히 특정 후보의 독주 구도가 형성되지 않은 상황에서 다자 경쟁이 이어지면서, 마지막까지 판세를 예단하기 어렵다는 관측이 나온다.

지역 정치권에서도 지지층 결집 정도에 따라 순위가 뒤바뀔 수 있는 ‘유동성 높은 선거’라는 평가가 나온다.

이 같은 흐름 속에서 단일화 여부가 이번 경선의 최대 변수로 부상하고 있다. 후보 이탈이나 단일화가 현실화될 경우 선두권 구도가 단숨에 재편될 수 있기 때문이다. 정치권 안팎에서는 후보 간 물밑 접촉이나 연대 논의가 본격화될 가능성도 거론된다.

지역 정치권 관계자는 “이번 경선은 단순 지지율 경쟁이 아니라 조직력과 결집력, 그리고 단일화 변수까지 복합적으로 작용하는 선거”라며 “마지막까지 흐름을 지켜봐야 하는 상황”이라고 말했다.

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