조국혁신당 중앙당 대변인에 임형택 전북도당 수석대변인 선임

“지역 현장의 목소리, 중앙정치의 언어로 가감 없이 전달”

임형택 조국혁신당 대변인

조국혁신당은 중앙당 대변인으로 임형택 전북특별자치도당 수석대변인(현 익산시지역위원장)을 선임했다고 6일 밝혔다.

임 신임 대변인은 제7, 8대 익산시의원을 지냈으며, 조국혁신당 전북도당 수석대변인으로서 지역 소멸 위기, 자치권 확보 등 지역의 핵심 현안에 대해 날카로운 논평과 정책 메시지를 주도했다.

지난 전당대회에서 최고위원 선거에 출마하는 등 당의 전국 정당화와 내부 민주주의 강화를 위해 앞장서왔다.

혁신당은 이번 인사가 지역 현장에서 축적된 정치 경험과 민심에 대한 깊은 이해를 바탕으로, 당의 메시지를 보다 현실감 있고 설득력 있게 전달하겠다는 당의 의지라고 설명했다.

임 신임 대변인은 “전북에서 정치를 하며 지역의 현실과 민심이 중앙정치에서 어떻게 소외되고 왜곡되는지 절실히 느껴왔다”며, “중앙당 대변인으로서 호남의 목소리와 현장의 언어를 온 국민이 이해할 수 있는 ‘정치의 언어’로 정교하게 다듬어 전달하겠다”고 포부를 밝혔다.

이어 “조국혁신당이 추구하는 정치개혁과 책임 정치의 가치가 선언적 의미를 넘어 국민의 삶 속에서 실질적으로 구현될 수 있도록 대변인의 소임을 다하겠다”고 덧붙였다.

백세종 기자

