전주 하계올림픽·패럴림픽 유치, 도의회 문턱 넘었다

전북도의회 유치 동의안 가결…정부 심의단계 진입

전주 하계올림픽 유치를 염원하는 올림픽 데이런 현장. 연합뉴스

2036 전주 하계올림픽·패럴림픽 대회 유치와 관련한 정부 심의가 본격화될 전망이다.

전북특별자치도가 6일 열린 제424회 도의회 본회의에서 ‘전주 하계올림픽·패럴림픽 대회 유치 동의안’이 가결됐다고 밝혔다.

유치 동의안은 ‘국제경기대회 지원법’에 따라 문화체육관광부에 대회 개최 계획서를 제출하기 전 필수 절차다.

그간 전북도는 올림픽 유치를 국가 균형발전과 지역 도약의 핵심 전략으로 설정하고 문화체육관광부와 관계 부처, 대한체육회 등 유관 기관과의 협의를 통해 유치 전략을 구체화해 왔다.

특히 한국스포츠과학원이 수행한 사전타당성 조사에서 비용편익비(B/C)가 1.03으로 분석돼 경제성이 입증됐다.

국민적 공감대도 뚜렷하다. 여론조사 결과 전국 찬성률은 82.7%, 전북 지역은 87.6%로 나타나 전주 하계올림픽 유치가 지역을 넘어 전국적 지지를 받고 있는 것으로 평가된다.

도는 앞으로 문화체육관광부와 기획예산처 등 중앙부처의 정부 심의를 철저히 준비한다는 방침이다. 재정 건전성과 지속가능성, 지역 레거시 창출 방안을 중심으로 올림픽 유치의 타당성을 구체화할 것으로 전망된다.

유희숙 전주하계올림픽유치단장은 “이번 동의안 가결은 도민과 도의회의 강한 의지를 확인한 성과”라며 “향후 국제 무대에서도 경쟁력을 갖출 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

김현지 인턴기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지