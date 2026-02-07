익산시, 설 명절 부담·불편 줄인다

민생안정 종합대책 발표…다이로움 혜택 파격 확대 공영주차장 103개소 무료 개방·성묘객 셔틀 운행

익산시청 전경./사진 제공=익산시

익산시가 설 명절을 맞아 시민들의 가계 부담을 덜고 지역경제에 활력을 불어넣기 위한 민생안정 종합대책을 6일 발표했다.

이번 대책은 파격적인 지역사랑상품권 혜택부터 의료·교통 공백 없는 안전망 구축까지 시민들이 피부로 느낄 수 있는 실속형 대책들로 채워졌다.

가장 눈에 띄는 대목은 지역사랑상품권 익산 다이로움의 파격적인 혜택 확대다. 시는 2월 한 달간 다이로움의 개인별 충전 한도를 기존 60만 원에서 100만 원으로 대폭 상향했다. 시민들은 이를 통해 최대 10만 원의 추가 혜택을 누릴 수 있어 명절 성수품 준비 부담을 크게 덜 수 있게 됐다.

명절 성수품 물가안정과 농산물 소비촉진을 위해서는 온라인 쇼핑몰 익산몰 설 기획전을 진행하고 로컬푸드 어양점 설맞이 할인 행사를 통해 시민들이 합리적인 가격으로 명절 장바구니를 채울 수 있도록 돕는다.

전통시장 활성화를 위해서는 연휴 마지막 날인 오는 18일까지 전통시장에서 다이로움으로 3만 원 이상을 결제하면 추첨을 통해 500명에게 1만 원 포인트를 지급한다. 또 10~14일에는 구매 금액에 따라 최대 2만 원의 온누리상품권을 돌려주는 환급 행사도 진행된다.

귀성객과 성묘객을 위한 교통 편의 대책도 꼼꼼하게 마련됐다. 시는 연휴 기간 동안 지역 공영주차장 103개소(7252면)를 전면 무료 개방해 주차난을 해소하고, 설 당일에는 공설운동장에서 팔봉공설묘지까지 무료 셔틀버스를 운행해 성묘길 혼잡을 최소화할 계획이다.

이와 함께 연휴 기간 발생할 수 있는 만약의 사태에 대비해 종합상황실을 운영한다. 보건소 비상진료체계를 가동해 응급상황 발생 시 의료 공백이 없도록 철저히 대비하며, 익산경찰서 등 유관기관과 협력해 상습 정체 구간을 실시간 관리한다.

이밖에 건설현장 근로자들이 따뜻한 명절을 보낼 수 있도록 공사 노무비와 기성금을 명절 전에 조기 지급하도록 독려해 지역 자금이 원활히 순환되도록 행정적으로 지원한다.

정헌율 시장은 “시민들이 고물가 속에서도 걱정 없이 가족과 함께 정을 나눌 수 있도록 체감도 높은 대책을 준비했다”며 “연휴 기간에도 시민 생활 전반을 꼼꼼히 살펴 모두가 안심하고 즐거운 설 명절을 보낼 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

익산=송승욱 기자

