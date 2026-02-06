김상권 제43대 익산이리JC특우회장 취임

“말보다는 행동” 지역사회 발전 역할 다짐

지난 3일 익산 궁웨딩에서 열린 익산이리JC특우회 신·구 회장단 및 감사 이·취임식에서 김상권 신임 회장과 김영만 이임 회장을 비롯한 회원들이 함께 지역발전을 위한 역할을 다짐하고 있다./사진=송승욱 기자

김상권 제43대 익산이리JC특우회장

김상권 제43대 익산이리JC특우회장이 취임했다.

‘힘찬 도약, 회원과 함께 참여하고 행동하는 JC’를 슬로건으로 내건 그는 지난 3일 열린 신·구 회장단 및 감사 이·취임식에서 “익산이리JC가 하면 다르다는 것을 보여드리겠다”면서 지역사회 발전을 위한역할을 다짐했다.

이날 행사에는 역대 회장단과 회원, 안동·순창JC특우회, 김경진 익산시의회 의장, 송태규 더불어민주당 익산갑 지역위원장, 이원택 국회의원 등이 참석해 신임 김 회장의 취임을 축하했다.

김 회장은 “말보다는 행동으로, 행동보다는 모습으로 보여드리겠다”며 단호한 의지를 표명했다.

김 회장의 오랜 지기이자 멘토인 송태규 위원장은 “곁에서 지켜본 김상권 회장은 한결같은 사람이다. 그의 어깨에는 늘 남다른 책임감이 실려 있고, 그의 가슴속에는 불의를 지나치지 못하는 뜨거운 의협심이 맥동하고 있다”면서 “JC라는 푸른 숲에서 청춘을 다 바쳐온 그의 깊은 뿌리가 이제 특우회라는 거목의 기둥이 돼 조직을 더욱 단단하게 지탱해 줄 것이라 확신한다”고 격려했다.

한편 김상권 회장은 2012년 익산이리JC 입회한 이후 상임위원, 친목담당위원장, 총무위원장, 재정위원장 등을 역임했으며, 어양동 장어명가 오수장어 운영과 건설업을 병행하고 있는 사업가다.

지난 3일 익산 궁웨딩에서 열린 익산이리JC특우회 신·구 회장단 및 감사 이·취임식에서 김상권 신임 회장과 임원들이 선서를 하고 있다./사진=송승욱 기자

지난 3일 익산 궁웨딩에서 열린 익산이리JC특우회 신·구 회장단 및 감사 이·취임식에서 김상권 신임 회장이 인사말을 하고 있다./사진=송승욱 기자

익산=송승욱 기자

