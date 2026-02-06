장수경찰서, 설 명절 특별치안대책 추진

생활밀착형 대안 더한 ‘가시적 치안 활동’

설 명절 특별 치안 대책회의 /사진제공=장수경찰서

장수경찰서(서장 황재현)가 6일 설 명절을 맞아 귀성·귀경객 증가와 각종 범죄·안전사고에 대비한 ‘설 명절 특별치안대책’을 추진한다고 밝혔다.

이번 대책은 명절 기간 치안 불안 요인을 사전에 차단하고 주민이 체감할 수 있는 평온한 명절 분위기 조성에 초점을 맞췄다.

경찰은 지역경찰을 중심으로 자율방범대 등 협력단체와 공조해 가용 인력을 최대한 투입하고 예방 중심의 가시적 치안활동을 전개한다는 방침이다.

특히 금융기관과 전통시장, 터미널 등 다중이용시설과 범죄 취약지역을 중심으로 순찰과 거점근무를 강화한다.

지역경찰과 자율방범대가 함께하는 합동 순찰을 통해 범죄 예방과 안전사고 예방을 병행하고 명절 전후 집중 추진 중인 금은방 강·절도 예방 활동과 연계해 일상 예방 순찰과 범죄예방 안내도 지속한다.

여기에 더해 시간대·유형별 ‘핀셋 치안’으로 전환하는 방안도 필요하다는 지적이다.

귀성·귀경이 몰리는 특정 시간대에 한정 인력을 집중 배치하고 절도·보이스피싱·교통사고 등 명절 다발 범죄 유형별로 대응 체계를 세분화하면 보다 효율적인 치안 운영이 가능하다는 의견이다.

또한 디지털 치안 인프라를 활용한 지자체 CCTV 통합관제센터와의 실시간 연계를 통해 전통시장과 현금 다액 취급 업소를 집중 모니터링하고 아울러, 고령층을 대상으로 문자나 마을 방송을 활용한 보이스피싱 경보를 병행하면 인력 부담을 줄이면서도 예방 효과를 높일 수 있다.

자율방범대 역시 합동순찰에 그치지 않고 빈집 밀집 지역 점검이나 야간 취약 귀가길 동행 등 생활 밀착형 역할로 기능을 확장한다.

교통 분야에서는 단속 위주 대응보다 사고 다발 시간대 사전 경고와 우회 유도 중심의 관리가 실질적인 사고 감소로 이어질 수 있다는 분석이다.

황재현 서장은 “설 명절 기간 경찰의 모든 역량을 집중해 협력단체와 함께 가시적인 치안활동을 펼치고 24시간 비상 대응체계를 유지해 주민이 안심할 수 있는 안전하고 평온한 명절을 만들겠다”고 말했다.

장수=이재진 기자

