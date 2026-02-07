올해 익산 천만송이 국화축제, 첫 준비 단계 돌입

익산시국화분재연구회, 연시총회 열고 축제 작품 논의

익산시국화분재연구회가 6일 올해 익산 천만송이 국화축제 작품 구상에 맞춰 생육 상태가 우수한 국화 품종을 선별하고 국화분재 뿌리묘 올리기 작업을 진행하고 있다./사진 제공=익산시

익산시국화분재연구회가 6일 익산시농업기술센터에서 연시총회를 진행하고 있다./사진 제공=익산시

올가을을 형형색색으로 수놓을 제23회 익산 천만송이 국화축제가 첫 준비 단계에 돌입했다.

익산시국화분재연구회(회장 박윤순)는 6일 익산시농업기술센터에서 연시총회를 열고 올해 축제에서 선보일 국화분재 작품과 경진대회 출품작의 완성도를 높이기 위한 의견을 나눴다.

또 국화 재배기술 향상과 품종 다양화, 생육 상태에 따른 체계적 관리 방안을 공유했다.

아울러 축제 작품 구상에 맞춰 생육 상태가 우수한 국화 품종을 선별하고 국화분재 뿌리묘 올리기 작업을 진행했다.

앞으로 연구회는 오는 3월부터 10월까지 국화분재 전문교육을 진행할 계획이다. 시기별 재배기술과 작품의 독창성, 익산다움을 표현하는 분재 기법 등을 체계적으로 교육해 회원 역량을 강화하고 축제 작품 완성도를 높인다는 계획이다.

박윤순 회장은 “천만송이 국화축제에서 우수한 국화분재 작품을 선보이기 위해 회원 모두가 한마음으로 재배에 매진하고 있다”며 “올해 축제에도 시민 여러분들의 많은 관심을 부탁드린다”고 전했다.

한편 제23회 익산 천만송이 국화축제는 오는 10월 23일부터 11월 1일까지 10일간 중앙체육공원 일원에서 개최될 예정이다.

익산=송승욱 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지