익산시, 민선 8기 공약 이행률 94.3%

익산시가 민선 8기 공약 이행률 94.3%를 기록하며 시민과의 약속을 책임 있게 이행하고 있다고 6일 밝혔다.

시에 따르면 민선 8기 공약사업은 7대 분야 총 87개로, 지난달 말 기준 이행률 94.3%를 달성했다.

시는 민선 8기 출범 이후 공약을 시정 운영의 최우선 과제로 삼고 체계적인 관리와 정기 점검을 통해 공약 이행 상황을 꼼꼼히 점검해 왔다.

특히 공약 추진 과정 전반에 시민이 직접 참여할 수 있도록 매년 시민배심원제를 운영하고 있다. 이를 통해 공약 이행의 공정성과 투명성을 높이고 시민과의 지속적인 소통을 기반으로 한 신뢰 행정을 강화하고 있다.

그 결과 민생안정과 지역경제 활성화, 복지 강화, 정주 여건 개선 등 시민 삶과 직결된 분야에서 실질적이고 가시적인 성과를 거두고 있으며, 대외적으로도 인정받고 있다.

실제 시는 지난해 기초단체장 매니페스토 우수사례 경진대회에서 최우수상을 받았으며, 전국 기초단체장 공약이행 평가에서는 4년 연속 최우수 등급이라는 우수한 성적표로 신뢰 행정을 입증했다.

시는 앞으로도 면밀한 점검과 보완을 통해 공약의 완성도를 높이고, 시민 삶의 질 향상으로 이어지는 성과 중심의 시정을 이어갈 계획이다.

시 관계자는 “공약은 시민과의 약속인 만큼, 그 완성은 시민의 삶에서 체감될 때 의미가 있다”며 “시민의 일상 속에서 체감할 수 있는 변화로 완성되도록 끝까지 책임지고 공약을 이행하겠다”고 말했다.

