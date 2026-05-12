“올림픽 유치·체육예산 독립 반드시 실현”…김관영, 전북체육계와 정책 공감대

전북체육회관서 도지사 예비후보 초청 전북체육정책 간담회

김관영 전북도지사 예비후보는 12일 전북체육인들과의 정책 간담회에서 2036 하계올림픽 유치와 체육예산 독립 필요성을 핵심 과제로 제시했다. /전북일보

김관영 전북도지사 예비후보가 전북체육인들과의 정책 간담회에서 2036 하계올림픽 유치와 체육예산 독립 필요성을 핵심 과제로 제시하며 “전북 체육의 새로운 전환점을 만들겠다”고 밝혔다.

12일 열린 ‘전북도지사 예비후보 초청 전북체육정책 간담회’에서 김 후보는 “올림픽은 단순한 국제 스포츠 이벤트가 아니라 대한민국의 모든 국력이 집중되는 국가 프로젝트”라며 “전북이 반드시 성공적으로 준비해야 할 미래 전략”이라고 강조했다.

김 후보는 현재 진행 중인 올림픽 유치 절차에 대해 “문화체육관광부와 기획재정부 승인 절차가 진행되고 있다”며 “정부 보증서 발급 이후 대한민국 올림픽 유치위원회가 공식 출범하면 범국가적 차원의 총력 지원 체계가 가동될 것”이라고 설명했다.

이어 “결국 중요한 것은 IOC를 설득할 수 있는 전북의 준비와 경쟁력”이라며 “부족한 체육 인프라를 어떻게 보완하고, 전북이 왜 올림픽 개최지로 적합한지 국가와 국제사회에 증명하는 과정이 중요하다”고 말했다.

특히 이날 간담회에서 가장 주목받은 부분은 전북 체육계의 숙원인 ‘체육예산 독립’에 대한 김 후보의 입장이었다.

김 후보는 “체육회가 해마다 외부 변수에 흔들리지 않고 안정적으로 운영되려면 체육예산의 독립성과 예측 가능성이 반드시 확보돼야 한다”며 “도 세입의 일정 비율을 체육예산으로 자동 편성하는 방식도 적극 검토하겠다”고 밝혔다.

이어 “체육예산이 매년 시혜적으로 편성되는 구조로는 장기적인 체육 발전 전략을 세우기 어렵다”며 “전북이 올림픽을 준비하는 특별자치도로 나아가기 위해서는 체육 재정 구조부터 달라져야 한다”고 강조했다.

이는 사실상 전북 체육계가 지속적으로 요구해온 ‘체육예산 안정적 확보’ 요구에 공개적으로 화답한 것으로 해석된다.

정강선 전북특별자치도체육회장 역시 이날 “체육의 본질은 결국 예산”이라며 체육예산 독립 필요성을 거듭 강조했다.

정 회장은 “2019년 대한체육회와 지방체육회 분리 이후에도 현실적으로는 오히려 종속성이 심화됐다”며 “지방체육회를 행정의 도구처럼 보는 인식이 여전히 존재한다”고 지적했다.

또 “전북은 현재 올림픽을 치를 만한 경기장이 거의 없는 수준”이라며 “올림픽 유치는 단순히 대회를 한 번 치르는 것이 아니라 앞으로 100년 동안 전북의 스포츠 산업과 도시 경쟁력을 바꾸는 계기가 될 수 있다”고 강조했다.

특히 “1988 서울올림픽이 대한민국의 국가 위상을 바꿨듯, 전주 하계올림픽 역시 전북 미래세대에게 거대한 유산이 될 것”이라며 “전북이 스포츠 산업으로 먹고사는 시대를 열어야 한다”고 말했다.

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