“아파트 전세 씨 말랐다”…재개발發 전주 ‘전세대란’

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“살만한 집은 씨가 말랐습니다. 집 보러 갔다가 바로 계약 안 하면 그날로 끝입니다”

전주지역 아파트 전세시장이 심상치 않다. 감나무골과 기자촌 재개발 사업이 본격화되면서 기존 조합원들의 이주가 시작되자, 전세 물량이 빠르게 소진되고 있다. 특히 학군과 교통, 생활 인프라가 갖춰진 신시가지와 송천동, 에코시티 일대는 매물이 사실상 ‘품귀’ 수준이라는 말까지 나온다.

실제 전주지역 부동산 업계에 따르면 최근 재개발 이주 수요가 급격히 몰리며 준신축·신축 아파트 전세가격이 크게 뛰고 있다. 기존 구축 아파트나 외곽 지역에는 일부 물량이 남아 있지만, 생활 여건이 상대적으로 떨어지다 보니 수요자들의 선호는 높지 않은 상황이다.

전주 효자동 한 공인중개사는 “재개발 조합원들이 한꺼번에 움직이면서 전세 문의가 폭증했다”며 “전주에서는 요즘 ‘괜찮은 전세집 구하기가 하늘의 별 따기’라는 말이 공공연하게 나온다”고 말했다.

통계도 이를 뒷받침한다. 한국부동산원이 집계한 4월 넷째 주 전북 아파트 전세가격은 0.09% 상승하며 전국 8개 도 가운데 가장 높은 상승률을 기록했다. 전주 덕진구는 0.17%, 완산구는 0.08% 상승했다. 5월 첫째 주에도 전북 전세가격은 0.06% 상승세를 유지했다.

매매가격도 들썩이고 있다. 전북 아파트 매매가격은 4월 넷째 주 0.07%, 5월 첫째 주 0.06% 상승하며 지방권 상승세를 주도했다. 완산구는 5월 첫째 주 0.26% 올라 전국 지방권에서도 높은 상승폭을 기록했다.

문제는 이 같은 현상이 단순한 일시적 수급 불균형에 그치지 않을 가능성이 크다는 점이다. 그동안 전주지역 신규 아파트 공급이 충분하지 못했던 데다, 최근 몇 년간 고금리와 원자재 가격 상승 여파로 신규 분양과 착공이 위축되면서 시장에 공급될 물량 자체가 줄어들었기 때문이다.

여기에 재개발 사업이 동시에 진행되며 수백 세대 규모의 이주 수요가 단기간 시장에 유입되자 전세시장이 급격히 흔들리고 있다는 분석이 나온다.

실수요자들의 체감 부담은 더욱 크다. 전세가격이 오르더라도 원하는 지역에 매물이 없다는 점 때문이다. 신혼부부나 어린 자녀를 둔 가정은 학군과 교통 여건을 고려해 특정 지역을 선호하지만, 매물이 나오더라도 수일 내 계약이 끝나는 사례가 잇따르고 있다.

전문가들은 전세난이 당분간 이어질 가능성이 높다고 보고 있다.

전주지역 부동산 전문가는 “재개발 이주 수요가 아직 완전히 끝난 상황이 아닌 데다 신규 입주 물량도 많지 않다”며 “전세 물량 부족 현상이 장기화될 경우 전세가격 추가 상승과 월세 전환도 빨라질 가능성이 있다”고 진단했다.

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