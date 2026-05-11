“정치생명 건다더니”…이원택, 김관영 무혐의엔 책임론 피해가기

이원택 전북지사 예비후보와 조지훈 전주시장, 김재준 군산시장, 최정호 익산시장, 유희태 완주군수, 권익현 부안군수 후보 등은 11일 전북대학교 피지컬AI 실증랩에서 민주당 전북지역 공동 기자회견을 열고 ‘피지컬AI 원팀 전략’을 발표했다.

“정치인은 행위 행위 하나에 다 정치생명을 거는데. 저도 정치생명을 건다고 본다. 제가 지금까지 의혹 제기 한 것 잘못됐다면 사과하고, 필요하면 책임도 지겠다.이것은 진실 공방도 있지만 허위사실 문제도 있다.”(3월 12일 전북도의회에서 실시된 김관영 전북도지사의 내란 동조 의혹 회견 중 이원택 전 의원의 발언.)

11일 전북대학교 피지컬AI 실증랩에서 ‘피지컬AI 원팀 전략’을 주제로 진행된 민주당 전북지역 광역기초의원 후보 공동 기자회견 이후 이원택 전북도지사 예비후보에 대한 질문공세가 이어졌다.

김관영 전북지사의 내란 동조 의혹에 대해 무혐의 처분이 내려진 가운데 이 의혹을 제기했던 이원택 후보의 입장을 듣기 위한 질문이었다.

하지만 이원택 후보가 김관영 지사의 ‘내란 동조 의혹’ 무혐의 처분 이후에도 명확한 입장 정리 대신 ‘워딩 왜곡’과 ‘증거 불충분’을 앞세우며 책임론을 피해가고 있다는 비판이 나온다.

이 후보는 이날 입장을 묻는 질문에 기존 발언의 의미를 축소하거나 재해석하는 데 상당한 시간을 할애했다.

이 후보는 “저는 사법적 기소를 말한 적이 없다”, “기소되면 책임지겠다고 한 적이 없다”, “정치생명을 건다는 것이 곧 사퇴를 의미하는 건 아니다”라고 반복 주장했다. 그러면서 “언론과 김관영 측이 제 발언을 프레임화했다”고 반박했다.

또한 정치생명을 걸겠다는 발언과 관련해서도 “사법적 기소가 되는 예를 든다면 정치 책임을 지겠다(하고) 이렇게 말하는 워딩이 없다는 사실을 말씀드린다”며 “(하지만) 일부 언론에서는 제가 그렇게 말한 것처럼 얘기를 하더라. 그 워딩을 다시 한 번 확인해 주셨으면 좋겠다는 말씀을 드린다”고 강조했다.

이 후보는 이날에도 김 지사의 내란 동조 의혹 자체는 철회하지 않았다. 그는 “아직 불기소 이유서를 확보하지 못했다”, “문서와 육성이 남아 있다고 본다”, “행정 절차는 진행된 것으로 보인다”, “특검이 생생한 증언을 충분히 조사했는지 봐야 한다. 특검이 명백하게 불기소 문서를 낸 부분을 확보되면 말씀드리겠다”며 의혹의 불씨를 계속 남겨뒀다.

기자들의 질문에 대해서도 “그 프레임은 김관영 측이 만든 것”, “저한테 판명된 근거를 달라” 등의 반응을 보이며 방어적으로 대응하는 모습이 이어졌다.

정치권 안팎에서는 이를 두고 “결정적 의혹 제기는 강하게 했지만, 무혐의 이후 책임 문제는 워딩 논쟁으로 빠져나가려 한다”는 지적이 나온다.

이와 관련 김 지사 측은 이날 이 후보를 향해 과거 ‘정치생명을 걸겠다’고 한 발언에 대한 공개 답변을 요구하며 공세 수위를 끌어올렸다.

무소속 김관영 후보 선거대책위원회(선대위)는 이날 "이 후보가 내란 방조 의혹과 관련해 ‘정치생명을 걸겠다’고 공언했던 만큼 특검 무혐의 결과에 대한 책임 있는 입장을 밝혀야 한다”고 주장했다.

선대위는 “이 후보는 지난 3월 전북도의회 기자회견에서 ‘정치인은 행위 하나하나가 정치생명을 건다. 나도 정치생명을 걸겠다’고 발언했다”며 “당시 보여줬던 결기와 태도가 특검 결과 이후에는 보이지 않는다”고 비판했다.

이어 “이 후보는 최근 ‘특검 결정에 유감’이라는 입장과 함께 정치적·도덕적 책임 문제를 거론하고 있지만 이는 본질을 비켜간 대응”이라며 “도민들이 납득할 수 있는 보다 명확한 입장을 내놓아야 한다”고 압박했다.

특히 선대위는 이 후보가 과거 내란 방조 의혹을 둘러싼 공방 과정에서 ‘허위사실 문제’ 가능성을 언급한 점도 문제 삼았다.

선대위는 “이 후보는 당시 양측 공방이 향후 허위사실 유포 문제로 이어질 수 있다고 주장했었다”며 “제2차 내란종합특검에서 무혐의 처분이 내려진 만큼 오히려 허위사실 유포 책임이 누구에게 있는지 돌아봐야 할 상황”이라고 지적했다.

선대위는 “김 후보는 특검 수사 종료 직후인 지난 1일 ‘기소될 경우 정계를 은퇴하겠다’고 대도민 선언까지 했다”며 “무혐의 발표 일주일 전 스스로 정치적 책임을 먼저 언급했던 것”이라고 밝혔다.

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