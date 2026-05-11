교육부, 전주교대 감사 시작…“천호성 후보 표절 철저한 감사를”

전북교육 도덕성 회복을 위한 원로교사모임은 11일 천호성 전주교대 교수에 대한 교육부의 철저한 감사를 촉구하며 1인 시위를 진행했다./원로교사모임 제공

11일부터 2주간 전주교육대학교에 대한 교육부 감사가 시작된 가운데 원로 교원들이 천호성 전북교육감 예비후보의 표절 문제에 대해 강도높은 감사를 촉구했다.

전북교육 도덕성 회복을 위한 원로교사모임은 이날 천호성 전주교대 교수에 대한 교육부의 철저한 감사를 촉구하며 1인 시위를 진행했다.

원로교사모임은 이날 성명을 내고 “전주교대에 대한 교육부 감사가 시작되는 만큼, 상습 표절과 연구년제 편법 활용, 연구소 운영 문제 등에 대해 엄정한 조사가 필요하다”고 주장했다.

이들은 “천 교수는 세 차례 전북교육감 선거에 출마한 인물로, 기고문과 저서, 논문 등에 대한 표절 논란으로 도민의 지탄을 받아왔다”며 “단순 실수라고 해명하고 있지만 지식인 교수의 반복된 표절은 결코 가볍지 않은 사안”이라고 비판했다.

또 “천 교수는 지난해 9월부터 올해 8월까지 연구년 교수로 지정돼 수업을 면제받고 급여와 연구비를 지원받고 있음에도 사실상 선거운동에 집중하고 있다”며 “연구년 제도의 취지에 어긋나는 만큼 교육부 감사 결과 문제가 확인될 경우 연구년 자격 철회와 징계 조치가 필요하다”고 강조했다.

이와 함께 전주교대 산하 개인 연구소인 ‘전북미래교육연구소’ 운영 문제도 제기했다. 원로교사모임은 “대학이 인정한 연구소임에도 사업보고서와 회계보고서를 수년째 제출하지 않았다”며 “연구소가 사실상 선거조직처럼 운영된 것 아니냐는 의혹과 예산 사용 문제도 감사 대상이 돼야 한다”고 주장했다.

이어 “이번 감사는 단순히 대학 내부 문제가 아니라 전북교육의 도덕성과 직결된 사안”이라며 “전주교대와 교육부가 철저한 감사와 상응한 조치를 통해 교육 현장의 신뢰를 회복해야 한다”고 밝혔다.

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