김종서·김경호·신촌블루스 총출동⋯군산 수제맥주 축제 ‘업’

‘2026 군산 수제맥주&블루스 페스티벌’ 오는 6월 12일 개막 총 50여 종의 수제맥주 선보여⋯공연 프로그램도 한층 풍성

군산시의 대표 여름 축제인 ‘2026 군산 수제맥주&블루스 페스티벌’이 오는 6월 12일부터 14일까지 근대역사박물관 일원에서 개최된다./사진제공=군산시

“지난 수제맥주 축제는 잊어라.”

군산시의 대표 여름 축제인 ‘2026 군산 수제맥주&블루스 페스티벌’이 더욱 뜨거워진 분위기와 한층 풍성해진 콘텐츠로 찾아온다.

올해로 5회째를 맞는 군산 수제맥주&블루스 페스티벌은 오는 6월 12일부터 14일까지 근대역사박물관 일원에서 개최된다.

특히 군산맥주와 블루스 음악, 야간관광과 지역문화가 결합된 대한민국 대표 맥주축제로 발돋움하며 벌써부터 기대를 모으고 있다.

올해 축제에는 군산맥주 4개 업체와 중국·일본·미국·대만 등 국외 교류도시의 수제맥주 업체 5개소가 참여한다.

여기에 군산맥아를 사용하는 전국 단위 수제맥주 양조장 6개 업체까지 함께하면서 총 50여 종의 다양한 수제맥주를 즐길 수 있을 것으로 보인다.

공연 프로그램도 한층 더 화려해졌다.

한국 블루스 음악의 대표 그룹인 신촌블루스와 국내외 13개 블루스 밴드를 비롯해 강산에 밴드(12일), 김종서 밴드( 13일), 김경호 밴드(14일)가 축제의 밤을 뜨겁게 달굴 예정이다.

행사장은 매일 낮 12시부터 밤 10시까지 운영되며, 입장료는 6000원이다.

입장객에게는 군산사랑상품권 5000원이 지급돼 행사장 안팎과 원도심 상권에서 사용할 수 있어 지역경제 활성화 효과도 기대된다.

행사장에는 군산맥주 라이브존과 리버뷰존을 중심으로 약 5000석 규모의 테이블 좌석이 마련되며, 군산 맛집 30개 부스와 기업·기관 홍보관 20개소도 함께 운영된다.

시는 올해 유료 입장객 수가 처음으로 3만 명을 돌파할 것으로 기대하고 있다. 지난해의 경우 비가 오는 궂은 날씨에도 약 2만 명의 관람객이 축제장을 찾은 바 있다.

현재 행사 일정, 공연 프로그램, 참여 맥주 업체 등에 대한 문의가 이어지고 있을 뿐 아니라 방송과 SNS, 온라인 커뮤니티 등을 통해 축제가 지속적으로 관심을 받고 있는 상황이어서 긍정적인 성과가 전망되고 있다.

이와함께 축제의 높은 화제성과 방문객 집중 효과에 따라 여러 기관·단체들도 이번 행사를 홍보 플랫폼으로 적극 활용하고 있다.

전북특별자치도는 하계올림픽 유치 홍보 활동을 진행하고, 국립식량과학원과 지역 호텔, 식품기업 등도 홍보부스를 운영할 예정이다.

박용우 군산시 먹거리정책과장은 “군산 수제맥주&블루스 페스티벌은 지역 수제맥주 산업과 문화·관광 콘텐츠가 결합된 군산만의 대표 브랜드 축제로 성장하고 있다”며 “올해 더욱 화려해진 공연과 다양한 콘텐츠로 방문객들에게 군산의 매력을 제대로 보여드릴 계획”이라고 밝혔다.

한편 축제 동안 인근 군산비어포트에서도 주 무대 공연을 생중계로 볼 수 있다. 비어포트 일대에서는 군산맥주와 음악, 항구 야경이 어우러지는 색다른 분위기 속에서 축제를 즐길 수 있도록 운영될 방침이다.

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