[재경전북인] 전주 출신 유인수 인스코비그룹 회장

인스코비그룹 경영을 총괄하는 유인수 회장(63·전주)은 자가면역질환 다발성경화증(MS) 신약 개발을 주도하며, 최근 국내 BIO 기업 최초로 뉴욕증권거래소(NYSE) 상장에 성공했다.

전주 출신인 유 회장은 전주고와 전남대 경영학과를 거쳐 1986년 LG그룹 재무팀에 입사했다. 그는 LG증권(현 NH투자증권) 자금과장을 역임하며 국내 최초로 ALM(자산·부채관리) 기법을 기업 금융에 도입해 리스크 관리의 혁신을 견인했고, 34세 최연소 지점장에 발탁되어 탁월한 영업·관리 능력을 인정받았다.

2000년 LG그룹을 떠난 그는 ㈜애드에셋 대표로 2002년 쌍방울을 인수해 대한전선에 성공적으로 매각하며 재무적 성과를 거뒀다.

이어 2004년에는 나우콤을 인수하고 독자적 P2P 기술을 기반으로 2006년 ‘아프리카TV’를 창업, 국내 디지털 미디어 생태계 혁신을 이끌었다.

현재 유 회장은 코스피 상장사 ㈜인스코비 대표와 그룹사 회장으로서 통신·바이오·스마트그리드·의료기기·유통·친환경엔지니어링 등 다양한 분야의 융복합 사업을 총괄하고 있다.

계열사로는 프리티, 아피메즈, 아피메즈USA, 빅바이오, 셀루메드, 인스그린, 환경이엔지, 파인파이어, 인스바이오팜 등이 있으며, 이를 기반으로 그룹의 성장 동력을 지속적으로 확장하고 있다.

또한 그는 발모 촉진 생체 임플란트와 인플루엔자 예방용 지질나노입자 등의 특허를 보유하고 있으며, 최근에는 원화 기반 스테이블코인과 연계한 온라인 스토어 사업을 새로운 성장 전략으로 지역경제 활성화와 산업 생태계 혁신에도 적극 나서고 있다.

유 회장은 현재 연세대 공대 신소재공학과 겸임교수, 재경전북도민회 부회장 겸 새만금 특별위원장, 새만금 마스터플랜 재수립 총괄자문단장, 전주고 재경총동문회 수석부회장 등으로 활발히 활동하고 있다. 아울러 (사)한국입양아 어린이합창단 후원회장을 17년째 맡으며 지속적인 나눔과 사회공헌도 이어가고 있다.

“소통과 신뢰가 기업 경쟁력의 핵심”이라고 강조하는 유 회장은 “탄탄한 실적으로 시장의 기대에 응답하며, 모든 이해관계자에게 진정한 행복을 주는 기업으로 도약하겠다”고 포부를 밝혔다.

서울=송방섭 기자

