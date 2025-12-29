[재경 전북인] 정읍 출신 전용대 (주)대양앙카볼트 회장

전용대 회장.

㈜대양앙카볼트 전용대 회장(63·정읍)은 “기초가 튼튼해야 구조물이 오래 간다”는 신념을 경영 철학으로 삼아 건설·플랜트 산업의 핵심 부품인 앙카볼트 제조에 평생을 매진해온 현장형 경영자다.

정읍 출신인 전 회장은 정읍 고부중을 졸업한 뒤 1980년 서울로 상경해 부품 제조 공장에 몸담고 생업을 이어가는 한편, 학업을 병행하며 앙카 제조 기술과 마케팅 실무를 차근차근 익혔다.

처음에는 소규모 개인 기업으로 출발한 전 회장은 오랜 현장 경험을 통해 축적된 기술력과 노하우를 바탕으로 2012년 대양앙카볼트를 법인 전환하며 본격적인 성장의 발판을 마련했다.

대양앙카볼트는 도로·통신·항만·지하철 등 대형 인프라 현장을 비롯해 플랜트·토목·건축 전반에 적용되는 기초 앙카볼트와 너트류를 중심으로 U-볼트·I-볼트 등 다양한 제품을 주문 제작 방식으로 공급하고 있다.

제품군도 다양해 일반 볼트·너트와 파스너류를 비롯, 웰딩 스터드, 세트 앙카, 스트롱 앙카, 후크볼트, U-볼트, 케미컬 볼트, 전산볼트, 구조용 볼트·너트까지 현장 요구에 맞춘 제품을 생산한다.

또 자동직선절단기, 초경 압출성형기, 자동전조기, 대형선반, 유압프레스, 롤밴딩기 등 정밀 가공 설비를 체계적으로 구축해 품질의 균일성과 납기 경쟁력을 동시에 확보했다.

현재 20여 명의 상근 인력이 생산과 품질 관리를 책임지고 있으며, 업계 최상위권의 기술력과 생산능력을 유지하고 있다.

전 회장은 “제품 개발 역량과 고객 신뢰가 기업 성장의 원동력”이라며 “지속적인 기술개발과 설비 투자를 통해 산업 현장에 안정적인 제품을 공급해 왔다”고 말했다.

그는 경기 시흥시 소재 한국공학대 최고경영자과정 졸업생들로 구성된 ‘ITP 총동문회’ 제22대 회장을 역임하며 기업 경영자 네트워크와 산업 현장을 잇는 가교 역할도 수행해 왔다.

전 회장은 “앞으로도 현장에 강한 제품, 신뢰받는 품질로 산업의 기초를 책임지는 기업이 되겠다”며 “‘기본에 충실한 전북인’의 이름으로 기술과 품질의 가치를 증명해 나가겠다”고 포부를 밝혔다.

본사와 공장은 경기 시흥시에 소재하고 있다.

