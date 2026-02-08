[뉴스와인물] 이성윤 민주당 최고위원 “전북 회복의 통로 만들겠다”

“중앙 정치에 전북 목소리 전달…도민들 더 나은 삶을 위한 변화를 이끌 것"

더불어민주당 이성윤 최고의원이 전북일보와 인터뷰를 하고 있다.

더불어민주당 이성윤 국회의원(전주을)이 지난달 11일 민주당 최고위원으로 선출, 활동한지 한달여를 맞았다. 초선 의원임에도 여당 최고 지도부에 합류하며, 전북 정치의 존재감을 중앙 무대에 각인시켰다. 전북에 지역구를 둔 국회의원의 선출직 최고위원회 입성은 20년 만으로, 상징성 또한 적지 않다.

이 의원의 정치 행보는 ‘초선’이라는 수식어와는 결이 다르다는 평가다. 윤석열 전 정권 시기부터 검찰 권력과 사법 구조의 문제를 정면으로 제기하며 국회 안팎에서 존재감을 드러냈고, 내란 사태 이후에는 책임 규명 과정에서도 적극적인 역할을 해왔다.

검사 출신이라는 이력은 그를 주저하게 만들기보다, 오히려 정치적 판단을 분명히 하는 배경으로 작용해 왔다. 이번 최고위원 선출은 이러한 행보의 연장선으로 읽힌다. 초선이지만 당내 주요 국면마다 분명한 존재감을 보여왔고, 중앙 정치의 굵직한 흐름 속에서 전북 정치인으로서의 역할을 자임해 왔다는 점이 반영됐다는 분석이다.

특히 오랜 기간 당 지도부 구성에서 비켜서 있던 전북 정치가 다시 주목받는 계기가 됐다는 점에서도 의미가 크다. 초선 최고위원이라는 새로운 위치에서 그가 지역을 위해 어떤 정치적 성과를 만들어낼지 주목된다. 전북일보는 이에 이 의원을 만나 소회와 목표 등을 들어봤다.

-민주당 최고위원으로 선출되신지 한달여가 지났습니다. 선출시 개인적 소회와 함께 본인과 전북 정치권에 갖는 의미를 어떻게 보고 계신지요.

“제가 20년 만에 전북에 지역구를 둔 최초의 선출직 최고위원이라고 하더라구요. 전북도민과 전주시민들께서 많은 응원과 지지를 해주신 덕분에 최고위원에 당선될 수 있었습니다. 감사합니다. 전북회복은 또 다른 대한민국 회복이라고 생각합니다. 전국 어디를 다녀봐도 전북처럼 아픈 곳이 없습니다. 대한민국의 아픈손가락 전북을 반드시 회복시키는 것이 대한민국의 회복이라는 마음으로, 170만 전북 도민의 생각과 목소리를 중앙에 전하는 역할을 하겠습니다. 최고위원은 목적이 아니라 전북회복을 위한 수단입니다. 전북도민들께서 더 나은 삶을 살 수 있도록 전북 발전으로 보답하겠습니다.”

-최고위원으로서 당 지도부에 참여하게 되면서, 전북의 목소리를 어떻게 반영할 계획이신지 궁금합니다. 특히 전북이 그동안 상대적으로 소외됐다고 평가받는 현안들이 많습니다.

“민주당 지도부에 전북 출신이 3명 포함된 것은 전북회복의 역사적 기회라고 생각합니다. 이 기회를 실적으로 연결해야 합니다. 제가 최고위원으로서 가장 열심히 해야 할 일이 바로 전북의 목소리를 중앙정치의 의제 테이블에 올리는 것입니다. 최고위원회 회의에서도 전주·완주 통합이 필요한 이유와 5극 3특의 3특 중 하나인 전북에도 5극 통합시에 준하는 지원이 필요하다는 이야기를 했습니다. 전북의 현안을 중앙 정치에서 이슈화, 공론화시켜 민주당이 전북의 목소리에 귀 기울이도록 만드는 역할을 하겠습니다. "

-최근 완주·전주 통합과 3특 소외에 대한 지역 논란, 불만도 있습니다.

"전주ㆍ완주 통합과 3특 전북에 대한 지원 외에도 새만금 개발 방향 재설정, KTX 증편까지 산적한 과제가 많습니다.한병도 원내대표, 박지원 최고위원과도 함께 전북현안을 대응하며, 전북발전을 위해 당 지도부와 정부에도 적극 요구하겠습니다.”

-이재명 정부 출범 이후 당과 정부의 관계 설정이 중요한 과제로 떠오르고 있습니다. 최고위원으로서 당정 관계를 어떻게 가져가야 한다고 보십니까.

“당정관계는 2인 3각과 같습니다. 각자 맡은 역할이 있지만, 가야할 방향과 목표가 일치합니다. 정청래 대표가 “대통령은 일만 하십시오. 싸움은 우리가 하겠습니다.”라고 말씀하신것처럼 이재명 대통령은 민생을 책이고, 당은 내란청산과 개혁입법을 완수하는 역할을 해야 합니다. 당정이 끊임없이 긴밀한 소통을 하고 그 안에서 나오는 여러 의견을 조율하는 것이 최고위원이 해야 할 일입니다. 저는 최고위원으로서 정부와 청와대에 당원들의 생각을 적극 전달하여 마치 자전거 앞바퀴와 뒷바퀴를 이어주는 체인처럼 우리 당이 전진하게 만드는 역할을 하겠습니다.”

-지방선거를 앞두고 민주당의 전략과 과제는 무엇이라고 보십니까. 특히 전북 지역에서 어떤 변화와 메시지가 필요하다고 판단하시는지요.

“내란청산과 개혁완수를 하는 것이 민주당이 지방선거를 승리하는 방법이라고 생각합니다. 제가 2차 종합 특검법을 발의해서 통과시켰고 지난 5일 이재명 대통령이 권창영 특검을 임명해서 2차 종합특검이 출범했습니다. 2차종합특검은 내란을 끝장낼 ‘끝장특검’입니다. 윤석열ㆍ김건희의 내란과 국정농단의 뿌리까지 확실하게 뽑아서 내란을 반드시 종식시켜야 합니다. 검찰·법원개혁도 완수해야 합니다. 공소청ㆍ중수청 법안을 빠르게 추진해서 수사와 기소를 완전히 분리해야 하고, 법원행정처를 사법행정위원회로 바꿔서 제왕적 조희대 대법원을 국민의 사법부로 바꿔야 합니다. 전북은 전북소외론을 말로만 이야기하는 정치인이 아니라 진짜 전북을 살리고, 발전시킬 알곡같은 정치인을 선택해야 합니다. 그것이 전북이 바뀌고 희망을 현실로 바꾸는 일입니다. 전북 발전을 위한 여러 과제들을 어떻게 해결해 나갈지 방법을 제시하고 실천할 의지를 보여줘야 전북도민들의 더 나은 삶을 만들 수 있습니다.”

-검사 출신 최고위원이라는 점에서 검찰개혁, 사법개혁에 대한 기대도 큽니다. 앞으로 당 차원에서 어떤 개혁 과제를 중점적으로 추진해야 한다고 보십니까.

“공소청ㆍ중수청법을 제대로 입법하는 것이 가장 먼저 해야 할 일입니다. 지난 추석 밥상에 검찰청 폐지를 올려드렸지만, 검찰개혁은 아직 끝나지 않았습니다. 공소청, 중수청을 제대로 출범시켜서 수사·기소 완전 분리를 해야 합니다. 법원개혁도 신속하고 철저하게 완수해야 합니다. 조희대 법원은 5월 1일 사법쿠데타 의혹으로 국민들로부터 불신을 받고 있습니다. 윤석열 체포방해 사건에서는 특검이 10년을 구형했는데도, 말도 안되는 이유로 징역 5년을 선고했고, 김건희에 대해서는 징역 1년 8개월이라는 판결을 했습니다."

-'국민의 법감정'을 이야기하시는 것 같습니다만.

" 계속 납득되지않는 판결로 국민 신뢰를 끝내 저버리고 있습니다. 대법관 증원과 법원행정처 폐지 등 법원개혁을 통해 제왕적 조희대 법원을 국민의 사법부로 바꿔야 합니다. 검찰ㆍ법원 개혁을 완수해야 국민의 신뢰를 받는 민주당이 될 수 있다고 생각합니다.”

-검찰에 재직하셨기에 더욱 그런 개혁을 느끼시는 거라고 봅니다.

“ 저는 서울중앙지검장 시절 무도한 윤석열 검찰에 맞서다가 검찰에서 쫓겨났습니다. 전주시민과 당원 덕분에 국회 법사위에서 검찰개혁, 법원개혁에 앞장설 수 있었습니다. 윤석열 검찰의 무도한 수사방식을 제일 잘 알고 있는 제가 검찰ㆍ법원개혁 완수에 앞장서겠습니다. ”

-의원님께서는 완주·전주 통합이 무산될 경우 “전북은 대전·충남과 광주·전남이라는 두 항공모함 사이에 낀 돛단배가 될 것”이라고 말씀하며 행정통합의 필요성을 강조해오셨습니다.

“이재명 대통령이 올해 신년사에서 제시한 5대 대전환 중 첫번째가 바로 지방주도성장입니다. 이에 맞춰 각 지자체가 통합을 통해 균형발전을 추진하고 있습니다. 지금 대한민국은 분명 통합이 대세입니다. 전북 앞에는 엄청난 통합의 쓰나미가 몰려오고 있습니다. 전북 위 대전·충남과 아래 광주·전남이 통합에 박차를 가하고 있는 상황에서 많은 분들이 전북도 뒤처져서는 안된다는 위기감을 느끼고 계십니다. 이재명 대통령도 “이번에 통합하지 않으면 두고두고 후회할 만큼 지원하겠다”고 하셨습니다. 우리가 먼저 통합을 결단해야 정부에도 당당하게 지원을 요구할 수 있다고 생각합니다.”

-그러면 의원님이 보시는 ‘행정통합 시대 전북의 생존 전략’은 무엇이고 완주·전주 통합을 반드시 성사시켜야 하는 이유는 어디에 있다고 보십니까.

"제가 지난 1월 이재명 대통령과 민주당 지도부의 청와대 만찬에서도 전주·완주 통합 상황을 말씀드렸습니다. 제가 전주·완주 통합에 찬성하는 이유는 통합이 전주 발전 뿐만 아니라 전북회복의 길이라고 믿기 때문입니다. 전주·완주가 통합하면 서울보다 1.7배 넓고, 인구도 72만 명으로 전국 10위 안에 드는 통합시가 됩니다. 전북특별자치도의 핵심 코어로서 전북 발전의 중심이 될 수 있습니다. 지난 2일 정동영 장관님, 안호영 의원과 전주·완주 통합 추진을 선언했습니다. 국회에서 입법적 뒷받침을 해서 하루 빨리 전주와 완주가 통합될 수 있도록 노력하겠습니다."

