[뉴스와 인물] 이병관 고려대의료원 교류협력 대자인병원장 “지역의료 완성에 최선”

대자인병원, 고려대의료원과 교류협력 체결 “응급실 강화 중점⋯중증·응급 필수의료 강화”

이병관 고려대학교의료원 교류협력 대자인병원장이 인터뷰를 진행하고 있다. /조현욱 기자

개원 14주년을 맞이한 대자인병원이 지난달 고려대학교의료원과 교류협력을 체결하고 ‘고려대학교의료원 교류협력 대자인병원’으로 새롭게 출발했다. 대자인병원은 이번 협력이 단순한 명칭 및 로고 변경을 넘어서 수도권 상급종합병원의 선진 진료 시스템과 의료 기술을 지역에 이식해 ‘원정 진료’ 없는 지역 완결형 의료 체계를 구축하겠다는 의지를 담고 있다고 설명했다. 이병관 병원장을 만나 이번 교류협력 체결의 배경과 지역의료 위기 극복을 위한 향후 청사진을 들어봤다.

최근 대자인병원이 고려대의료원 교류협력 대자인병원으로 명칭과 로고를 변경하고 새로운 출발을 선언하셨습니다.

“대자인병원이 개원한 지 올해로 14년째가 됐습니다. 처음에는 미래형 통합 의학을 지향하는 재활 전문 병원으로 시작했지만, 이후 종합병원으로 바뀌는 큰 전환이 있었습니다. 최근 의료 수요가 고급화되고 병원을 찾아오는 환자들의 중증도가 높아지면서 다시 한번 최고의 선진 의료 기술을 받아들여 리브랜딩을 진행하자고 결심했습니다. 이를 위해 최고 수준의 서울 상급종합병원과 긴밀한 교류협력을 진행하게 됐는데, 큰 변화와 변신이라고 생각하고 있습니다.”

고려대의료원과 교류협력은 어떻게 추진됐나요.

“교류협력 병원을 도입한 사례가 전국적으로 더 있습니다. 이러한 사례들과 연구 결과를 분석해 고려대학교와 접촉했습니다. 이후 1년 동안의 꾸준한 설득을 통해 교류협력을 진행하게 됐습니다. 이러한 상급종합병원과의 교류협력 체결은 전북특별자치도에도 의미가 있는 일이라고 생각합니다.”

이번 교류협력을 통해 대자인병원에서 가장 크게 변화하는 것은 어떤 부분인가요.

“먼저 이름을 고려대학교의료원 교류협력 대자인병원으로 변경했고, 로고와 유니폼도 바꾸는 외적인 변화 부분이 있습니다. 다음으로는 실질적인 교류협력 부분인데, 고려대의료원에서 사용하는 내부 행정 시스템과 진료 시스템을 받아 진료의 기준을 올려서 표준화할 예정입니다. 우리 병원에서 치료하기 어려운 환자는 고려대의료원과 연결해 치료한 뒤 병원으로 회송해 치료를 이어가는 등 긴밀한 협력을 이어갈 방침입니다. 또한 고려대의료원이 보유한 우수한 의료자원, 특히 최고 수준의 로봇 수술 기술을 배우고 의료진 교류와 연수 등도 진행할 계획입니다.”

교류협력을 통해 이루고 싶은 목표가 있다면.

“고려대의료원이 가지고 있는 우수한 의료 기술력 등 장점을 빠르게 받아들여 우리 병원의 수준을 끌어올리고, 이를 통해 앞으로 이 지역 환자들이 굳이 서울에 가지 않아도 비슷한 수준의 모든 진료 서비스를 경험할 수 있게 하는 게 목표입니다. 최종적인 목표는 우리 병원이 가지고 있던 통합 의학적인 마인드와 우수한 기술력을 합쳐 환자에게 최선의 의료 서비스를 제공하는 것입니다.”

앞으로 신관 완공이 예정돼 있는 것으로 알고 있습니다.

“작게 시작했던 병원이 계속 확장되면서 현재 여러 건물을 이용하고 있어 동선의 어려움과 환자들의 불편이 발생하고 있었습니다. 신관 건물은 떨어져 있던 병원의 모든 건물을 하나로 연결하는 역할을 하게 됩니다. 이를 통해 환자에게 편리한 서비스를 제공하고, 기존에 흩어져 있던 영상 진단과 중환자 수술 등 기능을 중앙에 위치하도록 해 모든 기능이 원활하게 이뤄질 수 있도록 할 계획입니다. 아울러 신관 건물에 암 방사선 치료기를 배치해 암 환자 진료를 더 적극적으로 진행할 생각입니다.”

이번 교류협력 체결로 인해 오히려 지역 환자가 수도권으로 빠져나가는 것이 아니냐는 지적도 있습니다.

“모든 것들이 수도권에 모여있는 현재 상황 속에서 환자들이 지역을 떠나는 상황을 갈수록 막기 어려워지는 형편입니다. 어떻게든 지역 내 의료 수준을 끌어올리고 수도권에 못지않은 의료 편리성과 기술력을 확보해 자체적으로 경쟁력을 가져야 원정 의료를 막을 수 있습니다. 수도권에 갈 필요 없이 비슷한 진료와 서비스를 경험할 수 있다는 신뢰가 생겨야만 해결할 수 있는 문제입니다. 이를 위해 진행한 교류협력이고, 이름만 바꾸는 게 아니라 실질적으로 수도권의 모든 진료 서비스를 이곳에서 보여줄 수 있도록 노력하면 치료를 위해 수도권에 가지 않아도 괜찮다는 인식이 생길 것입니다.”

그간 지역의료의 위기와 붕괴에 대한 지적이 많았습니다.

“현재 많은 병원들이 지역에서 의사를 구할 수 없는 상황 속에서 큰 어려움을 겪고 있습니다. 특히 생명과 직접 관련되는 필수 의료는 더욱 기피되는 과목이기 때문에 우리 병원뿐만 아니라 모든 병원이 힘든 상황에 놓여 있습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 교류협력을 진행한 측면도 있습니다. 향후 고려대의료원 교수들을 초빙하거나 교환해 어떻게든 지역 내에서 의료 체계를 완결할 수 있도록 힘을 쓸 계획입니다.”

의료 위기가 단기간에 해결될 것 같지 않다는 전망이 많은데 대자인병원의 역할이 무엇이라고 생각하시나요.

“우리 병원은 몇 년 전부터 방향을 확실하게 정했습니다. 골든타임 안에 응급환자에게 수술과 처치를 진행해 생명을 살리는 중증·응급 필수의료를 해야 하겠다는 생각입니다. 많은 어려움이 있지만 응급실 강화에 중점을 두고 관련 분야 의사들을 확보해 원활하게 응급실이 운영될 수 있도록 노력하고 있습니다. 다행히 그렇게 노력한 결과 많은 응급의학 전문의와 뇌혈관 의사를 확보해 거점 응급의료센터로 지정받게 됐습니다. 앞으로도 더 확실하게 중증·응급 필수의료를 살리는 방향으로 나아가 지역의료가 완성될 수 있도록 최대한의 노력을 하겠습니다.”

마지막으로 도민들께 한 말씀 부탁드립니다.

“저는 항상 지역이 살아나야 나라가 산다고 생각해왔습니다. 지역만이 가지고 있는 각자의 특성으로 인해 행복감을 느낄 수 있는 나라가 돼야 모든 국민이 행복해진다는 생각을 가지고 있기 때문에, 제가 디디고 있고 뿌리를 내리고 있는 이 지역에 최선을 다하자는 게 목표입니다. 도민들께서도 병원의 이러한 목표와 모습에 관심을 가지고 신뢰를 보내주신다면 함께 성장할 수 있을 것이라고 생각합니다.”

이병관 병원장은 충남 논산 출신으로 전주고등학교와 고려대학교 의과대학을 졸업하고 동대학 박사과정을 수료했다. 이후 우석대학교 한의학과를 졸업하고 중국 남경 중의학대학 박사과정을 수료했으며, 인산의료재단 이사장과 정신병원협의회장 등을 역임했다. 이 병원장은 “앞으로도 지역의료체계의 신뢰성과 완결성을 높이는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

김문경 기자

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